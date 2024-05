Tras ser la reina de la Met Gala: El motivo de la notada ausencia de Blake Lively y Ryan Reynolds al evento

La presencia de Blake Lively y Ryan Reynolds en la Met Gala se ha convertido en uno de los momentos más esperados del año, principalmente por los estilismos que escoge la actriz de Gossip Girl para deslumbrar en la alfombra roja. Con los años Blake se ha convertido en la reina de este evento y siempre se espera con impaciencia qué tendrá preparado para el próximo año por sus aciertos en el estilismo y la fama que han alcanzado sus looks.

El problema es que el año pasado no acudió a esta gala benéfica que reúne a los rostros más conocidos del mundo de la fama y este año, finalmente, tampoco ha asistido. Tanto ella como su marido, que estrena Deadpool 3 el próximo 26 de junio, han optado por quedarse en casa con sus cuatro hijos, según Elle: "La pareja prefirió pasar la noche en casa, en lugar de en la alfombra roja", recoge el medio.

La pareja tiene ya 4 hijos, convirtiéndose en padres por última vez en febrero de 2023. Desde entonces sus prioridades han cambiado y, ahora, la familia está por delante de la vida pública. De hecho, hace unos meses Blake pudo disfrutar de una noche libre en la Super Bowl junto a su amiga Taylor Swift y dejó a Reynolds con las niñas. Aunque en esta ocasión no ha podido ser.

Blake Lively en la Met Gala 2022 | Gtres

El tema del evento este año era Sleeping Beauties: Reawakening Fashion y las estrellas han desfilado con sus mejores galas, mostrando looks de los más extravagantes y originales. Los fans esperaban ansiosos la llegada de Blake al evento y especularon durante semanas sobre cómo iría vestida la actriz o con qué sorprendería esta vez. Por ello, su decisión de quedarse en casa ha decepcionado a muchos.

A través de redes sociales varios perfiles se han pronunciado sobre su decisión: "Que Blake no esté en la Met Gala apaga el evento. Honestamente, no deberían hacerlo sin que Blake esté presente. Es su evento, todos los demás son solo invitados", "la gala no puede terminar porque no está Blake Lively", "fingiendo que no importa que esté Blake para salvar la noche de la Met Gala".

Cada vez son más los famosos que se saltan eventos sociales para pasar tiempo en familia, pero la decisión de Blake y Ryan no ha gustado porque su presencia es especialmente significativa y la gala, inevitablemente, lleva su nombre.