Iris Law responde a las críticas de ser nepo baby y que seguirá los pasos de su padre Jude Law: "Qué afortunada soy"

Iris Law ha decidido hablar públicamente sobre las etiquetas que la acompañan en la industria del entretenimiento y anunciar oficialmente su intención de seguir los pasos de sus padres, Jude Law y Sadie Frost, en la interpretación.

La modelo, de 25 años, es fruto de la relación entre ambos actores. Tras haberse labrado un importante nombre en el mundo de la moda, la joven ha desestimado las acusaciones que recibe sobre su nepotismo, aunque admitiendo de forma transparente la posición ventajosa en la que se encuentra.

En una entrevista concedida a la publicación Who What Wear, Iris ha explicado que lleva tiempo trabajando minuciosamente para perfeccionar sus dotes interpretativas mediante reuniones con directores, la grabación de selftapes y el establecimiento de contactos con figuras clave de la industria, evitando intencionadamente lanzarse al mundo laboral sin la preparación adecuada.

Al preguntarle sobre si se considera una privilegiada por sus lazos familiares, la joven declaró: "Creo que siempre debes sentirlo [necesitas demostrar tu valía]. No creo que debas conformarte con el lugar en el que estás".

Y añadió sobre cómo gestiona las opiniones externas: "Uno puede caer en la trampa de pensar negativamente sobre ello. Yo intento adoptar una perspectiva positiva, pensando: '¡Guau, qué afortunada soy!', y comprender que, por supuesto, tengo ciertos privilegios".

Aunque Iris se ha consolidado como un referente de la moda tras haber desfilado para firmas de primer nivel como Versace, Burberry y Victoria's Secret, además de protagonizar campañas para Miu Miu, sus planes a corto y medio plazo pasan por expandir su registro profesional hacia las pantallas.

"En los próximos cinco años, me gustaría dedicarme más a la actuación, pero ahora mismo, decirlo a la ligera me da miedo porque estoy trabajando mucho. Quiero sentir que realmente me merezco todo lo que me depare el futuro", confesó. Asimismo, reveló su deseo de encabezar un proyecto dentro del cine de terror, un género que calificó como "en auge".

El recorrido de Iris Law en el modelaje comenzó de manera profesional en diciembre de 2015, cuando tenía 15 años. Dos años más tarde, en 2017, fue nombrada imagen oficial de Burberry Beauty para protagonizar sus campañas de pintalabios, y en 2020 realizó su debut en la pasarela parisina de la mano de Miu Miu.

En el terreno audiovisual, Iris dio sus primeros pasos al coprotagonizar en 2022 la miniserie Pistol, centrada en el ascenso del grupo Sex Pistols, e interpretar el papel principal de Cassandra en la película Rain Catcher, estrenada el pasado mes de julio.