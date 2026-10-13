Selma Blair se enfrenta a 7 años de prisión tras intentar abrir la puerta de un avión y agredir a varias personas

La actriz Selma Blair se enfrenta a un complejo proceso judicial tras protagonizar un violento altercado a bordo de un avión de la compañía Delta Airlines y en posteriores instalaciones de un hospital.

La intérprete de Una rubia muy legal, de 54 años, fue puesta en libertad tras pagar una fianza fijada por la jueza Indira Khan en 20.000 dólares en efectivo (o 60.000 dólares en fianza), tras declararse inocente el 12 de octubre por la noche de dos cargos estatales de agresión en segundo grado, además de cargos de agresión en el ámbito federal.

De ser declarada culpable, Blair se enfrentaría a una pena de entre dos y siete años de prisión.

Los hechos ocurrieron el 11 de octubre durante un vuelo comercial que cubría la ruta entre Los Ángeles y el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York.

Según informaron fuentes policiales a TMZ, la actriz se volvió físicamente violenta mientras el avión estaba en el aire, teniendo un enfrentamiento con la tripulación. Durante el incidente, Blair golpeó a una azafata y mordió a otra.

Selma Blair | Gtres

Las grabaciones de audio de la central de emergencias han revelado que se solicitó personal médico urgente en la puerta de embarque tras reportarse lesiones que incluían una hemorragia nasal y marcas de mordeduras, resultando ambas auxiliares de vuelo heridas y una de ellas trasladada al hospital.

Asimismo, los audios de emergencias e informes policiales indican que la actriz presuntamente se golpeó la cabeza contra un mamparo dentro de la cabina e intentó abrir la puerta del avión.

En un audio grabado por un testigo presencial al momento de ser evacuada en el aeropuerto JFK, se escucha a Blair gritando desesperadamente mientras suena una alarma de fondo. Ante la gravedad de la situación, la pasajera fue inmovilizada a bordo del avión y arrestada por las fuerzas de seguridad a su llegada a la pista.

Posteriormente, Blair fue trasladada en ambulancia a un hospital para someterse a una evaluación médica. Según han informado las autoridades, durante el trayecto en el vehículo de emergencias, la actriz pateaba repetidamente en la cabeza a un agente de la policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey.

Una vez en el centro hospitalario, la intérprete (diagnosticada de esclerosis múltiple en 2018) habría agredido presuntamente a una enfermera, quien ha decidido presentar cargos formales en su contra.

Por ello, el Estado ha acusado a la actriz de dos cargos de agresión (por los ataques al agente y a la enfermera), mientras que el FBI le entregó una citación federal (notificación de infracción) que la acusa de "agresión dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos" por los actos cometidos durante el vuelo.

Selma Blair en 2022 | Gtres

Durante su comparecencia judicial, la defensa argumentó que el comportamiento fue consecuencia de un problema de salud. Su abogado defensor, Shawn Barnes, explicó que Blair no había tomado la medicación recetada para su esclerosis múltiple y que se había caído golpeándose la cabeza tras trabajar "muchísimas horas y jornadas agotadoras" en los días previos.

"Estos factores, sumados a la altitud, provocaron un estado de grave confusión y desorientación", afirmó Barnes ante la jueza, añadiendo: "Esto no fue una agresión intencionada".

Por su parte, el abogado Reitzas pidió a la magistrada que considerase la trayectoria profesional de la artista, asegurando que ella es "el referente indiscutible". Sin embargo, la jueza Indira Khan fue contundente en su respuesta: "La Sra. Blair no debería recibir un trato especial por ser una celebridad".

La magistrada ha dictado una orden de protección a favor de la enfermera agredida y aplazó el caso hasta el próximo 19 de enero de 2027.

Selma Blair en la fiesta de los Oscar 2025 con su perro | Gtres

Por otro lado, un representante de Selma Blair declaró a los medios: "Selma sufrió una emergencia médica que derivó en la conducta denunciada. Al aterrizar, recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condición estable".

A su vez, un portavoz de la aerolínea Delta ha condenado rotundamente lo sucedido: "Delta tiene tolerancia cero ante comportamientos indisciplinados o ilegales, ya que la seguridad de nuestros clientes y tripulación siempre es lo primero".

Aún así, esta no es la primera ocasión en que la actriz se ve envuelta en un altercado a bordo de un avión. En junio de 2016, Blair tuvo que ser evacuada en camilla tras provocar un alboroto durante un vuelo con destino a Los Ángeles, incidente que fue atribuido a una mezcla de alcohol con medicamentos recetados.