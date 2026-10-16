Hilary Swank luce feliz su barriga de embarazada a los 52 años y responde a las críticas por ser madre mayor

Horas después de sorprender al mundo anunciando que está esperando su tercer hijo a los 52 años, Hilary Swank se ha dejado ver públicamente en Nueva York luciendo por primera vez su barriga de embarazada al descubierto.

La dos veces ganadora del Oscar, que dará la bienvenida a su nuevo bebé el próximo mes de diciembre junto a su marido Philip Schneider (de 53 años), fue fotografiada al salir de los estudios del programa CBS Today luciendo un top blanco corto que dejaba ver su actual silueta.

Durante su encuentro con los seguidores a las puertas del plató, la intérprete (que además lució una melena ligeramente más clara) confesó entre risas que sus antojos principales durante esta gestación están siendo los "Rice Krispies y el queso".

Hilary Swank embarazada | Gtres

Sin embargo, la reaparición pública de la estrella de Million Dollar Baby no solo ha estado marcada por la ilusión, sino también por sus firmes reflexiones acerca de la doble moral social respecto a la maternidad tardía.

Y es que durante su participación en el programa de Drew Barrymore (que se emitirá íntegramente el próximo 20 de octubre), Swank aborda de frente el constante juicio al que se enfrentan estas mujeres.

En el diálogo entre ambas actrices, la propia Hilary comienza exponiendo la clara diferencia de criterio que aplica la sociedad: "Hay muchas críticas que reciben las mujeres por tener hijos a una edad más avanzada, pero los hombres no, lo cual es interesante".

A esto, Drew Barrymore reacciona: "Oh, Dios mío. Quiero decir, es extraño. Los hombres tienen hijos a los 80 años. Y eso... Eso no es un eufemismo ni una broma. Has tenido hijos a los 40 años, y la gente no siempre fue amable al respecto".

A raíz de ello, Swank comparte: "Hay una historia que me pareció realmente interesante, y creo que me sentí atraída por esta historia en particular porque una mujer me dijo '¿Cómo te atreves?'. Como, 'eres demasiado vieja, y no serás lo suficientemente joven cuando tus hijos sean, sean mayores'. Y mi padre era mi persona favorita, y murió cuando yo tenía, veintitantos años, como a principios de mis 20, y es simplemente una devastación".

Lejos de guardar rencor por aquel comentario, la actriz prefirió empatizar con el dolor de aquella persona: "Y me sentí identificada porque mi padre también ha fallecido, pero era una de mis personas favoritas en la Tierra. Así que yo, me sentí atraída por eso. Y pensé para mí misma, prefiero haber nacido y tener a esa persona que era mi persona favorita y experimentar eso a no haberlo tenido en absoluto. ¿Sabes lo que quiero decir? Así que así es como me tomé lo que ella dijo".

El esperado anuncio de su tercer embarazo se produjo el pasado miércoles 14 de octubre mediante un divertido vídeo grabado a oscuras, donde Swank, Schneider y sus dos pequeños bailaban vestidos con trajes negros sobre los que habían pegado barras luminosas de neón para formaban figuras.

La gran revelación llegó al final del clip, cuando una pequeña figura luminosa con forma de bebé apareció dibujada directamente sobre la barriga de la intérprete. Este nuevo integrante se sumará a los mellizos Aya y Ohm, nacidos en abril de 2023.