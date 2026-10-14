Sale a la luz los famosos a los que Selma Blair ha mordido: antes de ser arrestada por agresiones y mordiscos en un avión

Cuatro años antes de ser arrestada y acusada de varios cargos de agresión tras un altercado a bordo de un vuelo de Delta Airlines, la actriz Selma Blair había detallado en sus memorias publicadas en 2022, Mean Baby: A Memoir of Growing Up, su pasado de morder a otras personas en eventos sociales, y ahora esas llamativas declaraciones han vuelto a salir a la superficie.

Y es que este antecedente cobra relevancia tras su detención poco después de las 11 de la noche del domingo 11 de octubre en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, tras aterrizar de un vuelo procedente de Los Ángeles.

Según consta en una declaración jurada ante el tribunal, la estrella de Una rubia muy legal fue acusada de agredir físicamente a un agente de policía y a una enfermera, además de otros hechos.

En sus memorias de 2022, donde abordó décadas de adicciones, traumas y su diagnóstico en 2018 de esclerosis múltiple (enfermedad autoinmune crónica que entró en remisión en 2021), Blair incluyó un capítulo entero titulado "Muérdeme". En él, reveló haber mordido en diferentes momentos a Sienna Miller, Seth MacFarlane y Kate Moss en entornos sociales.

Selma Blair | Gtres

Sobre el incidente con Sienna Miller (actualmente de 44 años), Blair relató que se lo hizo en el brazo cuando se conocieron en el Chateau Marmont, poco después de divorciarse de su exmarido Ahmet Zappa en 2006. Blair escribió que estaba disfrutando de conocer a Miller y que "la agarró del brazo y la mordió, juguetonamente, como si fuera una manzana", destacando que Miller "no me avergonzó" por su comportamiento.

Respecto al creador de Family Guy, Seth MacFarlane, el suceso tuvo lugar en una discoteca de Las Vegas tras ser presentados por el actor Seth Green. Blair explicó en el libro que lo mordió porque era alguien a quien admiraba, pero sintió en ese momento que "no aportaba nada a la fiesta".

Según escribió en las memorias, MacFarlane reaccionó al instante: "'¡Guau! Eso dolió mucho'. No fue una catástrofe; no le hice ninguna herida. Pero pronto me odié a mí misma".

Blair señaló que el viaje a Las Vegas fue organizado por Scarlett Johansson, añadiendo que la actriz no la ha vuelto a invitar "a ningún sitio desde entonces", y que al preguntar con los años a conocidos de MacFarlane si sabían del asunto, "inevitablemente, respondían: 'Sí'".

En relación a la supermodelo Kate Moss, Blair explicó que le mordió un dedo después de hacerse amigas. La modelo reaccionó de la misma forma tras un segundo mordisco: "Me encantó cómo me mordió de vuelta, porque eso puso fin al asunto", escribía la actriz sobre la respuesta de Moss.

En el capítulo, Blair analizó estas conductas señalando que, con los años, aprendió que sus dificultades sociales y mentales estaban vinculadas a los síntomas de su esclerosis múltiple.

Selma Blair arrestada | Cordon Press

Por su parte, tras los incidentes del vuelo del 11 de octubre, su abogado Shawn Barnes afirmó ante el tribunal el lunes 12 de octubre que la intérprete se encontraba "en un estado de grave confusión y desorientación" tras haber omitido varias dosis de su medicación al embarcar.

Tras ser puesta en libertad bajo fianza el lunes 12 de octubre por la noche, está previsto que Selma Blair participe en la próxima convención de los años 90 en Hartford, Connecticut, programada del viernes 16 al domingo 18 de octubre.