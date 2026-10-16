Estrenos de cine del 16 de octubre: La invitación, con Penélope Cruz, Street Fighter y Whalefall, novedades destacadas

La invitación

Olivia Wilde dirige y protagoniza La invitación, una adaptación en inglés de la película española Sentimental, de Cesc Gay. Además de Wilde, Seth Rogen, Penélope Cruz y Edward Norton protagonizan esta cinta en la que un matrimonio, que atraviesa una difícil situación, invitan a sus enigmáticos vecinos del piso de arriba a una cena, pero la noche toma un rumbo inesperado.

Duración: 108 minutos.

Whalefall

Whalefall es un thriller de supervivencia estadounidense dirigido y producido por Brian Duffield, basado en la novela de 2023 de Daniel Kraus. La película sigue a un buzo que, mientras busca los restos de su padre es tragado vivo por un cachalote e intenta escapar. Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy y Emily Rudd protagonizan papeles secundarios.

Duración: 105 minutos.

La voz quebrada

La voz quebrada, de Manuel Menchón, recupera la historia de Federico García Lorca y el joven Juan Ramírez de Lucas que proyectaban abandonar España y empezar una nueva vida lejos de una sociedad que les obligaba a vivir su relación en secreto. Aquel viaje nunca llegó a producirse. Semanas después, Lorca fue asesinado en Granada, al comienzo de la Guerra Civil. Noventa años después, la cinta recupera aquella historia truncada y se adentra en una dimensión íntima y amorosa de Lorca vinculada a sus últimos meses de vida, hasta ahora apenas accesible desde fuentes directas.

Duración: 88 minutos.

Street Fighter

Ambientada en 1993, Street Fighter sigue la historia de los luchadores callejeros Ryu (Andrew Koji) y Ken Masters (Noah Centineo), distanciados entre sí, quienes se ven arrastrados de nuevo al combate cuando la misteriosa Chun-Li (Callina Liang) los recluta para el próximo Torneo World Warrior, un enfrentamiento brutal de puños, destino y furia.

Duración: 119 minutos.

El mal hijo

Mientras, Jaime Lorente escribe y dirige El mal hijo la cinta protagonizada por Susi Sánchez, en la que el padre de un niño de once años desaparece misteriosamente y éste se ve obligado a irse a vivir con su abuela, a la que apenas conoce. En un entorno rural donde el tiempo parece haberse detenido, el niño aprenderá de la mano de su abuela cómo las heridas familiares se transmiten de generación en generación y luchará a medida que crece por intentar sanarlas.

Duración: 106 minutos.

La maleta

Carlos Theron dirige La maleta, una comedia en la que sus protagonistas son un huracán amante del rock y de vivir deprisa, y otro las normas con miedo a volar. Ambos se conocen en un vuelo Londres-Madrid y saltan chispas. Tanto que Laura no quiere dejarlo escapar y le propone un juego: si en la cinta de equipajes sale primero la maleta de él, se van cada uno por su lado.

Duración: 107 minutos.

Chopin

De los productores de la película nominada al Oscar, Katyn, llega Chopin esta producción sobre uno de los compositores más famosos de la historia. Cuenta con la directora de arte de Cold War, Katarzyna Sobanska, para recrear el París barroco de 1830 al que Chopin llega con tan solo 21 años.

Duración: 110 minutos.

Boiúna: La leyenda del amazonas

Mike P. Nelson dirige Boiúna: La leyenda del amazonas que transcurre en lo más profundo de la selva, donde una misión médica se convierte en una lucha por la supervivencia cuando Boiúna, una colosal depredadora ancestral, despierta para reclamar su territorio.

Duración: 104 minutos.