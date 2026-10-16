La bola negra publica su banda sonora original

Ya está disponible el álbum digital con la banda sonora original de La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi con la música de Raül Refree y canciones adicionales que forman parte de la película, que cuenta con la participación de Atresmedia.

Editado por Lakeshore Records, el álbum incluye 24 temas entre los que se encuentran La nieve, que interpreta Guitarricadelafuente, Seguiriya de los valientes, que interpreta María Terremoto así como Las tardes del Ritz y Batallón de modistillas, que interpreta Penélope Cruz.

Track List

01. Se han equivocado - Raül Refree

02. El río - Raül Refree

03. Las Tres - Raül Refree

04. Las Cinco - Raül Refree

05. Votación - Raül Refree

06. Sonata del corazón sordo - Raül Refree

07. Polca de los Desamparados - Raül Refree

08. Que se disculpen - Raül Refree

09. Enfermería - Raül Refree

10. Seguiriya de los valientes - Raül Refree featuring María Terremoto

11. Calle Santos - Raül Refree

12. ¡Que escapa! - Raül Refree

13. Tren e incendio - Raül Refree

14. Las tardes del Ritz - Raül Refree featuring Penélope Cruz

15. Los zapatos - Raül Refree

16. Batallón de modistillas - Raül Refree featuring Penélope Cruz

17. Fuegos y bengalas - Raül Refree

18. Mis padres se llaman Lucio y María - Raül Refree

19. El pueblo quiere sangre - Raül Refree

20. En España empieza a amanecer - Raül Refree

21. Minuet del llanto - Raül Refree

22. La Nieve - Guitarricadelafuente

23. Mira que nos acechan - Raül Refree

24. Mira que nos acechan (Piano solo) - Raül Refree

Más adelante se publicará la versión de Raül Refree de Soldadito español interpretada por Judeline.

La bola negra se ha convertido en un fenómeno en España. Casi 4 millones de espectadores han acudido ya a las salas de cine para ver la película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, que ha superado hasta el momento los 25 millones de euros de recaudación en taquilla.

Ganadora del premio a la mejor dirección en el Festival de Cannes, La bola negra acaba ser reconocida en el Festival Internacional de Cine de Busan con el Flash Forward Audience Award. Tras los premios del público en los festivales de Toronto, San Sebastián y Sídney, la película suma en Busan, festival de clase A, un nuevo reconocimiento de los espectadores y las espectadoras.

La bola negra, una película Original Movistar Plus y Suma Content Films en coproducción con El Deseo y Le Pacte y con la participación de Atresmedia, se ha estrenado en los cines españoles de la mano de la distribuidora Elastica. Tras su paso por salas se podrá ver en España solo en Movistar Plus.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar®, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.