Selma Blair asegura que su esclerosis múltiple está en remisión: "Ahora me pregunto cuáles son mis sueños"

Los últimos años de la vida de Selma Blair han sido muy complicados. Desde que la diagnosticaran esclerosis múltiple en 2018, la actriz ha tenido que hacer frente a muchos traumas que desveló en su documental Introducing Selma Blair.

Tal y como contó, los médicos le dijeron que "hiciera planes para morir", pero en 2021 compartió que un tratamiento de células madre consiguieron que su enfermedad remitiera.

Han pasado cuatro años desde aquella noticia y lo cierto es que Blair se ha dejado ver en alguna ocasión en eventos mientras continúa alejada de la interpretación. Ahora, la intérprete ha compartido su particular milagro: Está libre de recaídas.

Selma Blair en la fiesta de los Oscar 2025 con su perro | Gtres

Así lo ha asegurado la actriz en una entrevista con People: "Me siento increíblemente bien. Llevo casi un año sintiéndome de maravilla. Pero por fin estoy lo suficientemente bien como para... Siempre intento sentirme lo mejor posible, pero ahora que tengo resistencia y energía y salir ya no me da tanto miedo".

"Es curioso, no he pasado suficiente tiempo soñando. Y ahora me pregunto cuáles son mis sueños", ha reflexionado. "Simplemente estás cansada todo el tiempo. Pasé gran parte de mi vida tan cansada por estar enferma que creo que simplemente intentaba aguantar el día y ahora pienso: 'Espera, me doy cuenta de que no sé cuáles son mis objetivos'".

Selma Blair en 2022 | Gtres

Sobre volver al cine, Blair fue prudente pero admitió que sus pensamientos ahora están "mucho más orientados a su carrera" añadiendo que le "encantaría" volver a actuar.

Algunas de las películas más icónicas de su carrera son Hellboy, Crueles intenciones, Una rubia muy legal o La cosa más dulce.