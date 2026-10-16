Más datos de la muerte del exactor William Chapman tras atacarlo un tigre: Sufría brotes psicóticos y esquizofrenia

La investigación judicial en el juzgado de instrucción de Doncaster sobre la muerte del exactor infantil William Chapman, de 24 años, ha sacado a la luz detalles clave sobre su estado de salud antes del trágico suceso ocurrido el pasado 10 de octubre en el Yorkshire Wildlife Park.

Según ha confirmado la jueza forense principal, Nicola Mundy, Chapman tenía antecedentes de enfermedad mental, un diagnóstico de esquizofrenia y había sufrido episodios psicóticos previos.

Nacido en Chichester (West Sussex) en 2002, y residente en Doncaster, Chapman era un comerciante online autónomo. A pesar de padecer una enfermedad mental grave durante varios años que requería medicación fuerte, se escuchó en la audiencia que era "muy funcional e independiente, sin necesidad de cuidados".

Sin embargo, la oficial forense Caitlin Brookes ha revelado que la familia del joven ha expresado "varias preocupaciones" respecto al contacto que mantuvo con los servicios de salud mental del Servicio Nacional de Salud (NHS) de Rotherham, Doncaster y South Humber antes de su fallecimiento, motivo por el cual la propia institución médica ha iniciado una investigación interna.

Ante esto, un portavoz del organismo gestor declaró que "seguirán respetando y protegiendo la confidencialidad del paciente en todo momento y no pueden hacer comentarios sobre la atención médica de William", confirmando que sus familiares y amigos están al tanto de las pesquisas. El Ayuntamiento de Doncaster también ha iniciado una investigación paralela sobre salud y seguridad.

Los hechos se produjeron el sábado 10 de octubre, poco después de las 13:30 horas. Según un testigo presencial, el joven llevaba auriculares y estuvo "dando vueltas" cerca de las instalaciones antes de saltar dos vallas, de la plataforma de 300 metros de largo, para adentrarse en el recinto del tigre siberiano macho de 200 kg llamado Altai.

Además, se había encontrado un vídeo grabado con un teléfono móvil, que se cree que pertenece al propio Chapman, en el que parece verse el interior del recinto mientras se aproxima al animal sobre la hierba.

La oficial Brookes detalló el desenlace en la audiencia: "El tigre se le acercó y el contacto físico que se produjo entre el tigre y el señor Chapman le provocó múltiples lesiones traumáticas que rápidamente le causaron la muerte".

Aunque el personal del parque aseguró al felino y los paramédicos acudieron al lugar de inmediato, solo pudieron confirmar el fallecimiento de Chapman en el acto a causa de "múltiples lesiones traumáticas e interacción con animales".

Tras la apertura de la investigación judicial, la jueza ha ordenado a la policía de South Yorkshire conservar las grabaciones de las cámaras de seguridad y recabar informes sobre cualquier visita previa de Chapman al parque. El procedimiento formal se ha aplazado hasta el 18 de marzo de 2027.

Por otro lado, el Yorkshire Wildlife Park ha anunciado que reabrirá sus puertas al público el viernes. Igualmente, un portavoz confirmó que el tigre Altai "está sano y salvo y no será sacrificado como consecuencia de este incidente", priorizando su bienestar.