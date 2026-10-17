Por qué Steven Soderbergh sustituye temporalmente a Matt Reeves como director de The Batman 2

El rodaje de The Batman 2 avanzaba con buen pie tras el éxito de la primera entrega en 2022 y la expansión del universo con la serie El Pingüino. Por ello, la expectación por la secuela protagonizada por Robert Pattinson estaba por las nubes.

Sin embargo, a comienzos de octubre, los fans de DC se llevaron un chasco debido a la noticia de que Matt Reeves abandonaba temporalmente las grabaciones por un asunto familiar al que debía hacer frente.

Matt Reeves y Robert Pattinson rodando The Batman | Cordon Press

Aunque no era una salida del proyecto definitiva, sí existía cierta incertidumbre por ver en qué condiciones se terminaba el rodaje, con un calendario tan saturado y con su estreno fijado para 2028.

Por ello, la decisión ha sido contratar a Steven Soderbergh para que ayude a terminar la película. El aclamado director de Ocean's Eleven asumirá de forma temporal la dirección de The Batman 2 en Londres, mientras que Reeves seguirá involucrado en el desarrollo de la cinta de forma remota desde Los Ángeles.

Steven Soderbergh en el Festival de Cannes 2026 | Gtres

"Para que quede claro, no me voy de The Batman 2", escribió Reeves en una publicación en X . "Estoy profundamente agradecido a Steven por su ayuda durante este difícil momento para ayudarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos", añadió.

"El trabajo de Matt Reeves en The Batman me pareció impresionante. Fue intencional, específico y rigurosamente coherente", declaró Soderbergh a PEOPLE. "El objetivo es colaborar con Matt y su equipo para generar material que se integre a la perfección con lo que ya se ha rodado, de modo que Matt pueda terminar su película como es debido".

Robert Pattinson en 'The Batman' | Warner Bros.

A pesar de este contratiempo, el plan de estreno sigue su curso y la cinta verá la luz en cines el 18 de febrero de 2028.

Robert Pattinson volverá como Bruce Wayne a un reparto en el que se suma Scarlett Johansson y Sebastian Stan además de Jeffrey Wright y Colin Farrell.