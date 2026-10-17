ESTRENO EN 2028
Por qué Steven Soderbergh sustituye temporalmente a Matt Reeves como director de The Batman 2
Steven Soderbergh ha asumido la dirección del final de The Batman 2 y toma el relevo de Matt Reeves, que tuvo que abandonar temporalmente el rodaje debido a un asunto familiar, aunque seguirá trabajando a distancia.
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El rodaje de The Batman 2 avanzaba con buen pie tras el éxito de la primera entrega en 2022 y la expansión del universo con la serie El Pingüino. Por ello, la expectación por la secuela protagonizada por Robert Pattinson estaba por las nubes.
Sin embargo, a comienzos de octubre, los fans de DC se llevaron un chasco debido a la noticia de que Matt Reeves abandonaba temporalmente las grabaciones por un asunto familiar al que debía hacer frente.
Aunque no era una salida del proyecto definitiva, sí existía cierta incertidumbre por ver en qué condiciones se terminaba el rodaje, con un calendario tan saturado y con su estreno fijado para 2028.
Por ello, la decisión ha sido contratar a Steven Soderbergh para que ayude a terminar la película. El aclamado director de Ocean's Eleven asumirá de forma temporal la dirección de The Batman 2 en Londres, mientras que Reeves seguirá involucrado en el desarrollo de la cinta de forma remota desde Los Ángeles.
"Para que quede claro, no me voy de The Batman 2", escribió Reeves en una publicación en X . "Estoy profundamente agradecido a Steven por su ayuda durante este difícil momento para ayudarme a terminar el rodaje principal. Gracias a todos por su preocupación y buenos deseos", añadió.
"El trabajo de Matt Reeves en The Batman me pareció impresionante. Fue intencional, específico y rigurosamente coherente", declaró Soderbergh a PEOPLE. "El objetivo es colaborar con Matt y su equipo para generar material que se integre a la perfección con lo que ya se ha rodado, de modo que Matt pueda terminar su película como es debido".
A pesar de este contratiempo, el plan de estreno sigue su curso y la cinta verá la luz en cines el 18 de febrero de 2028.
Robert Pattinson volverá como Bruce Wayne a un reparto en el que se suma Scarlett Johansson y Sebastian Stan además de Jeffrey Wright y Colin Farrell.
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