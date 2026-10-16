La adaptación de Alas de sangre ficha por fin a Xaden y Violet: ex de Rosalía y una nepobaby que no tienes en el radar

La esperadísima adaptación de Alas de sangre empieza a dar pasos fuertes en su desarrollo.

La serie de Prime Video del fenómeno literario de Rebecca Yarros se ha encontrado con muchos obstáculos para materializarse, y recientemente fue Michael B. Jordan y su productora quien cogió las riendas.

Ahora nos llega por fin la confirmación más esperada (y temida): quiénes darán vida a sus protagonistas, Violet Sorrengail y Xaden Riorson.

Esther McGregor y Emilio Sakraya han sido los elegidos. Sakraya era uno de los contendientes que se habían rumoreado durante mucho tiempo, por su complexión fuerte similar a Xaden.

El actor, también exatleta, ha trabajado en series como Warrior Nun, y fue vinculado sentimentalmente con Rosalía en 2025.

Ewan McGregor y su hija Esther McGregor | Getty

Por su parte Esther puede que te suene por sus papeles en la serie We were liars o la película Babygirl junto a Nicole Kidman. Lo que muchos no saben es que es la hija del conocidísimo Ewan McGregor. Sí, nepobaby de Obi-Wan.

Las reacciones a estos fichajes han sido mixtas, como suele ocurrir con libros tan queridos, ahora solo queda que el proceso de adaptación contente a los fans lo máximo posible. ¡Ganas de verles caracterizados!