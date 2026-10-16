Carys Douglas asegura en un perfecto español que le encanta España: "Es mi primera vez en Madrid"

Digna heredera del talento y el atractivo de sus famosísimos padres, Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones, Carys Douglas se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la gala solidaria 'Elle X Hope' con la que la revista Elle ha querido reconocer la valentía, el esfuerzo y la resiliencia en la lucha contra el cáncer y aportar su granito de arena donando lo recaudado en esta noche tan especial a la Asociación Española Contra el Cáncer. Puedes verla hablando en español en el vídeo de arriba.

En su primer evento en nuestro país, con el que tiene una conexión muy especial puesto que ha sido en la residencia que sus progenitores tienen en Mallorca donde ha pasado la mayoría de los veranos de su vida, la joven de 23 años -que se está labrando un camino propio trabajando como ayudante de dirección en diferentes proyectos tras graduarse en Cine y Relaciones Internacionales por la Universidad estadounidense de Brown- ha deslumbrado con un espectacular vestido de pailletes rojo con escote redondo y silueta ajustada, pero también por su cercanía y su simpatía.

Carys Douglas | Gtres

Como ha revelado con una gran sonrisa, "me encanta España. Es un país increíble. Me encanta la cultura, todas sus personas son amables y sí, me encanta la historia, todo. Mallorca es importante para mí y para mi familia, pero necesito visitar más en España".

"Mallorca es una isla importante, es mi lugar favorito, es como un sueño. Es mi primera vez en Madrid. Quiero visitar más pero es una excusa para volver" ha añadido, reconociendo que en cuanto tenga unos días de vacaciones le gustaría poder conocer más lugares de nuestro país.

Muy "orgullosa" de sus padres, a los que ha definido como "hard workers" -"trabajadores duros"- Carys ha confesado que a pesar de que por el momento no se plantea seguir sus pasos en el mundo de la interpretación, el consejo más importante que le han dado tanto Michael como Catherine es que crea en sí misma: "A veces soy un poquito tímida, y ellos dicen, 'necesitas confianza'. Y sí, es importante amor, haz lo que amas y esfuérzate tanto como puedas especialmente en lugares creativos, sí".