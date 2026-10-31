Selma Blair pide perdón tras su arresto por agredir a varios miembros de la tripulación de un avión

Selma Blair ha roto su silencio casi tres semanas después del escándalo que protagonizó a bordo de un avión y que terminó con su arresto en el aeropuerto JFK de Nueva York.

La actriz ha publicado un vídeo en Instagram en el que, visiblemente emocionada, ha pedido disculpas a todas las personas afectadas por lo sucedido.

"Sé que he estado en silencio durante un par de semanas y os merecéis escucharme directamente. Siento que haya tardado tanto", ha comenzado. La intérprete ha explicado que sus abogados le han recomendado no hablar públicamente sobre los detalles del incidente mientras el proceso judicial continúa.

Selma Blair detenida | Cordon Press

Sin entrar en lo ocurrido durante el vuelo, Blair ha querido trasladar un mensaje de arrepentimiento: "Nunca he tenido la intención de hacer daño o asustar a nadie en toda mi vida. A las personas a las que decepcioné, a las que hice daño, asusté o alarmé, lo siento muchísimo".

La actriz también ha agradecido las muestras de cariño que ha recibido durante estas semanas y ha dedicado unas palabras a su entorno más cercano: "Ha significado muchísimo para mí y para mi hijo, que es mi mundo, al igual que Scout (su perro asistente), que también está bien".

El incidente tuvo lugar el pasado 11 de octubre, cuando Selma Blair, según las informaciones policiales recogidas por medios como TMZ, protagonizó un altercado con varios miembros de la tripulación durante el trayecto. Entre las acusaciones figuran haber golpeado a una auxiliar de vuelo y mordido a otra.

La situación empeoró cuando fue trasladada a un hospital, ya que también golpeó a una agente de policía y a una enfermera.

Selma Blair arrestada | Cordon Press

Blair fue detenida y acusada de dos delitos graves de agresión en segundo grado relacionados con estos últimos incidentes, aunque se declaró no culpable y quedó en libertad tras abonar una fianza de 20.000 dólares.

En aquel momento, su entorno aseguró que la actriz había sufrido una emergencia médica a bordo del avión. La intérprete fue diagnosticada de esclerosis múltiple en 2018 y, según explicó su abogado, habría sufrido un episodio de confusión.