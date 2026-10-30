Ian McKellen, roto de dolor por la muerte de Sir Patrick Stewart tras 50 años de amistad: "Un hombre a quien admirar y, en mi caso, amar"

Ian McKellen ha dedicado un conmovedor mensaje de despedida a su compañero y amigo Sir Patrick Stewart, quien ha fallecido a los 86 años, en su residencia de Los Ángeles.

La triste noticia fue comunicada por su representante, Kelly Bush Novak, quien informaba que el legendario intérprete atravesó un "breve y conmovedor recorrido" con la enfermedad de Alzhéimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

A través de sus redes sociales, Ian McKellen ha rendido tributo a los 50 años de trayectoria y hermandad que compartió con Stewart, recordando sus raíces: "Antes que cualquier otra cosa, Patrick se definía por haber nacido y crecido en Yorkshire, el orgulloso condado del norte de Inglaterra que amó hasta el final. Se podía escuchar en su voz acentuada y en la honestidad firme con la que te decía lo que pensaba y sentía. Los hombres de Yorkshire no toleran las medias verdades ni evitan los asuntos importantes. Llevaba el corazón en la mano, lo que lo convertía en un hombre en quien se podía confiar, a quien admirar y, en mi caso, amar".

"Nos conocimos por primera vez como jóvenes y ambiciosos actores en la Royal Shakespeare Company hace medio siglo, pero no estuvimos en las mismas producciones. Mi primer recuerdo fuerte fue unos años más tarde, cuando me lo encontré en la calle en el centro de Londres y me habló de una oferta para protagonizar un papel principal en Star Trek. 'Pero Patrick, piensa en tu carrera teatral en el Reino Unido. ¿Realmente quieres arriesgarte a perderte en Hollywood durante años y años?'", continuaba el actor.

Sin embargo, la apuesta fue acertada y Stewart dio vida al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation: "Bueno, corrió el riesgo y, gracias a Dios para todos nosotros, lo hizo no solo por sus devotos Trekkies, sino para el público del cine y del teatro, que se maravilló de que usara su celebridad internacional para protagonizar una serie de éxitos cinematográficos (X-Men, por supuesto) y grandes obras clásicas de Shakespeare, Ibsen, Arthur Miller, Peter Shaffer, Pinter y Beckett en Stratford-upon-Avon, en el West End de Londres y en Broadway".

Ambos actores forjaron una de las amistades más icónicas del espectáculo, rivalizando en la pantalla como el Profesor Charles Xavier y Magneto en la saga X-Men, mientras compartían escenario y vida personal.

En su publicación, McKellen continuaba: "Estados Unidos fue su hogar adoptivo, donde conoció a su adorada Sunny, quien lo ha cuidado en la enfermedad y en la salud, en las buenas y en las malas. Pero nunca abandonó sus orígenes: y el logro del que se sentía más orgulloso el actor más respetado y amado de su generación a ambos lados del Atlántico fue su nombramiento como rector de la Universidad de Huddersfield en Yorkshire".

El homenaje concluía haciendo mención al último trabajo cinematográfico en el que coincidieron de nuevo para dar vida a sus célebres personajes en la gran pantalla: "Su actuación de despedida en Avengers: Doomsday todavía está por verse".