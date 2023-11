Jennifer Lawrence responde muy clara a las especulaciones de que se ha hecho retoques en la cara

Jennifer Lawrence es una de las actrices más sinceras y espontáneas de la industria, y su personalidad "sin filtros" es parte del encanto que ha conquistado a su ejército de fans.

Sin embargo en los últimos años, como prácticamente cualquier mujer en Hollywood, se ha enfrentado a especulaciones, rumores y críticas sobre haberse hecho retoques estéticos.

Ahora Lawrence ha participado en una interesante conversación con Kylie Jenner para Interview Magazine, donde ha sido la propia JLaw quien ha entrevistado a la magnate del clan Kardashian.

Durante su charla, inevitablemente salieron a relucir los retoques estéticos y cómo Kylie mantiene que no se ha hecho todo lo que le atribuye Internet, de hecho, solo admite haberse puesto relleno en los labios. Jennifer, por su parte, se pronuncia por primera vez reconociendo que es consciente de las especulaciones sobre sus propios retoques.

"Yo creo que es increíble lo que puede conseguir el maquillaje, porque trabajo con Hung [Banngo, maquillador de las celebrities], que siempre me marca un overlip en los labios, y le llamo cirujano plástico porque todo el mundo últimamente está convencido de que me he operado los párpados", asegura.

"Y yo en plan, 'no me he operado los ojos. Me estoy maquillando'. Al parecer, he tenido una cirugía plástica completa", comenta con sarcasmo.

Jenner entiende perfectamente a qué se refiere y asegura que con ella "pasa lo mismo".

Jennifer Lawrence en el estreno en Nueva York de su película 'Sin malos rollos' | Getty

"Me ponen fotos de antes y después cuando tenía 12 años versus 26 y mis cejas tienen una forma distinta. Ahora me hago contouring. Es en plan, ¿cómo puedes comparar mi cara con 12 años y decir que me he limado la mandíbula y me he quitado párpados? ¿De qué hablas?", critica la empresaria.

Lawrence coincide y cuenta que en su experiencia "yo empecé con 19, así que me hacen las fotos del antes y después de 19 a 30. Y es como, 'sí, he crecido. He perdido grasa infantil en la cara, y mi cara ha cambiado porque me hago mayor", reclama.

"Todo el mundo pensaba que me había operado la nariz, pero mira, he tenido siempre exactamente la misma nariz. Mis mejillas se han reducido. Gracias por sacar el tema", responde a los haters.

Los retoques estéticos y cirugía plástica están a la orden del día y más en Hollywood, pero hay quienes se resisten (o niegan haber hecho nada) a seguir los imposibles estándares de belleza.