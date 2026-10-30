Así hablaba Patrick Stewart de su "prácticamente inexistente" relación con sus hijos antes de morir: "Jamás pensé que sucedería"

El actor británico Patrick Stewart ha muerto este 29 de octubre a los 86 años a casusa de la enfermedad de Alzheimer y demencia por cuerpos de Lewy.

Patrick Stewart fue un legendario actor recordado por grandes papeles como su papel en la serie Star Trek: La nueva generación o tras dar vida al profesor Charles Xavier en X-Men.

Pero, al final de su vida, el intérprete ofreció varias entrevistas donde se sinceró sobre cómo la relación con sus hijos se había visto afectada debido a que priorizó su trabajo a su familia.

"No pasa un solo día sin que me duela recordar a mis hijos, quiénes eran y sentir la responsabilidad de que se convirtieran en quienes son en parte gracias a mí y a mi influencia, o falta de ella, sobre ellos. Siempre doy prioridad a mi trabajo como actor, antes que a mi familia", dijo al medio Irish Independent en 2023.

Stewart tuvo dos hijos con su primera mujer, Sheila Falconer: Daniel de 58 años y Sophie de 54.

Sir Patrick Stewart | Gtres

Sobre, si al interpretar al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación lo había hecho como el padre que le hubiera gustado ser dijo: "Creo que podría haber sido más el padre que me hubiera gustado ser" ya que había sido difícil ser "el tipo de padre que quería ser".

"Dado que ahora estoy separado de mis hijos y no tenemos relación, ellos se han vuelto muy importantes", decía.

"Jamás pensé que esto sucedería, pero mis dos hijos tienen cincuenta y tantos años, ya no son niños, son adultos. Y mi relación con ellos es prácticamente inexistente".