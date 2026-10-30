Karateka, la película de Atresmedia Cine inspirada en la historia real de Sandra Sánchez, ya está en cines

Ya ha llegado a los cines Karateka, la película de Aritz Moreno inspirada en la increíble historia real de Sandra Sánchez, la mejor karateka de la historia. Producida por Atresmedia Cine junto a Sr. & Sra., y distribuida por Warner Bros. Pictures Spain, la película va más allá de la historia deportiva y mezcla aventura, emoción, humor, amor y amistad para reflejar que siempre hay mucho más de lo que parece detrás de una leyenda.

Andrea Ros se convierte en Sandra Sánchez, la talaverana que hizo frente a todos los obstáculos y se convirtió en la mejor karateka de todos los tiempos en la categoría de kata cuando todos le decían que era demasiado tarde para cumplir su sueño. Patrick Criado interpreta a Jesús del Moral, entrenador y pareja de Sandra. Ambos actores entrenaron durante meses con los verdaderos Sandra y Jesús para aprender la filosofía del karate y conocerlos mejor a ellos y la relación que comparten, tanto fuera como dentro del tatami, que fue clave para que Sandra llegara a lo más alto del ranking mundial y a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa, con la colaboración de Javier Gullón, han sido los encargados de adaptar la historia de Sandra a un guion que repasa sus orígenes en Talavera de la Reina, los sacrificios que tuvo que hacer para estar al lado de su madre en un tiempo muy difícil y que puso en peligro su carrera profesional, cómo logró ir abriéndose paso a pesar de encontrar muchas puertas cerradas y cómo ganó la medalla de oro a una edad en la que todos le decían que ya debería estar retirada.

Imagen de Karateka | Atresmedia Cine

Más que una película sobre deporte, Karateka es una gran aventura humana. La historia de una mujer que decidió desafiar todos los límites cuando parecía demasiado tarde para hacerlo. Un relato en el que conviven la rivalidad con la amistad, el drama con el humor, la frustración con la tenacidad. Una historia de amor construida desde la admiración mutua y la búsqueda constante de la excelencia. Porque detrás de cada combate hay mucho más que una medalla: hay una manera de entender la vida.

Karateka se ha rodado en España y en Japón, visitando muchos de los lugares donde se forjó la leyenda de Sandra. Andrea Ros y Patrick Criado están acompañados en el reparto por Ernesto Alterio, Antonio Durán "Morris", Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons y Chani Martín y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani.

Con una combinación de emoción, humor, romance, aventura y espectaculares escenas de competición, Karateka demuestra que las grandes historias deportivas nunca hablan únicamente de deporte. Hablan de personas capaces de cambiar su destino, de relaciones que transforman una vida y de la búsqueda de un sueño que parecía imposible. Karateka no habla de una campeona olímpica. Habla de todo lo que ocurre antes de convertirse en una leyenda.

Andrea Ros y Patrick Criado en Karateka | Atresmedia Cine

Sinopsis

Esta es la historia de Sandra Sánchez, una mujer que nunca dejó de creer y que desafió todas las convenciones. De ser descartada por el sistema a convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos. Con la guía de Jesús del Moral, su entrenador y compañero de vida, Sandra emprendió un viaje imposible: conquistar el oro olímpico a los 39 años y redefinir el significado de la perseverancia en un deporte donde los más veteranos se retiran a los 30 años y que siempre habían dominado los japoneses. Un relato de amor, grandeza y lucha que trasciende el Karate para convertirse en leyenda.

Karateka es una producción de Atresmedia Cine, Sr.&Sra. y Karateka A.I.E, en coproducción con Wrong Men, Apaches Entertainment y Colosé Producciones. Con la participación de Atresmedia, Netflix, Crea SRG, Triodos Bank, Wallimage, BNP Pariba Fortis Film Finance, con la financiación del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales, Ayuntamiento de Madrid con el apoyo de la Diputación Foral de Bizkaia, Creative Europe Media. Distribuida por Warner Bros. Pictures Spain.

Atresmedia Cine presenta el teaser tráiler de Karateka | Atresmedia Cine

Ya disponible la banda sonora original

Maite Arroitajauregi, una de las voces más reconocidas de la música para cine en España, construye una partitura de gran aliento sinfónico que acompaña el recorrido vital, deportivo y emocional de Sandra Sánchez hasta convertirse en medallista olímpica.

Para Arroitajauregi, el proyecto supuso un desafío creativo poco habitual en su trayectoria: "Es una melodía mínima que se va transformando con pequeñas permutaciones hasta convertirse en escalas interminables".

Editada por Atresmúsica e interpretada para orquesta, sintetizadores, arpa y elementos de percusión, la banda sonora ya está disponible en plataformas digitales.

Entre los trabajos más reconocidos de la compositora vasca figuran Akelarre, galardonada con el Goya y el Premio Platino a la Mejor Música Original; Irati; La consagración de la primavera; Sobre todo de noche, y Miss Carbón. Con Karateka, vuelve a colaborar con el director Aritz Moreno en una nueva exploración musical marcada por la emoción, la épica y la búsqueda constante de nuevos lenguajes sonoros.

Además de la película, ya está a la venta Karateka, la autobiografía de Sandra Sánchez publicada por Lunwerg Editores. En el libro, la autora cuenta su vida a través del karate, desde que era una niña de cuatro años hasta convertirse en una de las grandes figuras de este deporte. Karateka es una historia de superación, esfuerzo, miedo, amor, disciplina y aprendizaje. Sandra demuestra que el éxito no consiste solamente en ganar medallas, sino en aprender a levantarse después de cada dificultad y encontrar un sentido a todo lo vivido.

Sandra Sánchez, oro mundial en kata para lograr la triple corona | Efe

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva más de 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, Tres de más de Mar Olid, A fuego de Estel Díaz, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi, ganadora del premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y seleccionada para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar, Las ciegas hormigas de Igor Legarreta, Karateka de Aritz Moreno y El mal padre de Roberto Bueso. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.