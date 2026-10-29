Brad Pitt confiesa el profundo "dolor y pérdidas" que sufrió tras romper con Angelina Jolie y sus hijos

Brad Pitt ha hablado por primera vez sobre los "días más oscuros" y difíciles que tuvo que afrontar a raíz de su divorcio de Angelina Jolie, calificándolo como uno de los momentos más complejos de su vida. El actor, de 62 años, se ha sincerado al confesar que sufrió un profundo "dolor y pérdidas" a consecuencia de la traumática separación.

A raíz de su papel en su nueva película, En el corazón de la bestia, el intérprete ha trabajado con expertos en supervivencia. Esa experiencia técnica le ha servido como analogía para reflexionar sobre su propio proceso personal de recuperación: "Cuando pienso en los momentos más difíciles, sin duda me apoyé mucho en mis relaciones más cercanas. Amigos, amigos íntimos, un pequeño grupo de familiares cercanos, y fui muy abierto sobre mi lucha".

Tal y como recoge The Sun, Pitt ha profundizado sobre la importancia del apoyo emocional en pleno proceso de reconstrucción personal: "Y poder ser tan libre con personas que te aman y te apoyan, y a quienes tú también amas, lo es todo. Lo es todo. Los expertos en supervivencia nos dirían que todo se trata de pequeñas victorias. Vas a sufrir pérdidas, vas a sufrir dolor, pero se trata simplemente de llegar a la siguiente pequeña victoria".

Brad Pitt y Angelina Jolie | Cordon Press

Y añadió en su reflexión: "Pensé que eso se correspondía con la vida en ese sentido, en el sentido de que cuando estamos luchando y atravesando muchos desafíos, simplemente nos centramos en conseguir esa pequeña victoria siguiente, sin pensar en el panorama general, solo en esa pequeña victoria siguiente".

Brad Pitt y Angelina Jolie comenzaron su romance en 2004 y se casaron una década después. Sin embargo, se separaron en 2016 tras solo dos años de matrimonio, abriendo una batalla legal de ocho años que no se resolvió definitivamente hasta 2024.

Paralelamente al divorcio, el actor ha sufrido el progresivo rechazo de sus seis hijos. Cuatro de ellos (Maddox, Zahara, Shiloh y Vivienne) han emprendido acciones legales formales para eliminar el apellido Pitt y adoptar únicamente el de Jolie, mientras que Knox y Pax no han presentado solicitudes formales por el momento.