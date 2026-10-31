Olivier Martinez dice que espera que su hijo "perdone" a Halle Berry tras perder la custodia principal: "No quiero que la odie"

El enfrentamiento legal entre Halle Berry y su exmarido, Olivier Martinez, se ha resuelto y la actriz ha perdido la custodia principal de su hijo Maceo, de 13 años, tras haber sido acusada de agredirlo.

Eso sí, la jueza Shelley Kaufman ha desestimado la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica presentada por Martinez contra la ganadora del Oscar y ha anulado las restricciones temporales sobre ella.

Halle Berry a la salida del juicio por la custodia de su hijo | Gtres

No obstante, la custodia de Maceo se volverá a determinar en una próxima audiencia en el mes de noviembre, en la que se reconsiderará el asunto.

Tras el fallo de la jueza, Martinez rompió su silencio con unas llamativas palabras a Extra: "Realmente espero que Maceo y su madre puedan tener una mejor relación en el futuro. No quiero que mi hijo odie a su madre. Quiero que la ame. Quiero que la perdone y que se reconcilien de alguna manera en algún momento".

A pesar de ello, ambas partes han reivindicado su victoria en el caso y la abogada de Berry, Marina Beck, señaló que estaban "sumamente satisfechos" con la decisión del tribunal ya que "Halle está decidida a seguir velando por el bienestar y los mejores intereses de su familia".

Por su parte, el abogado de Martinez, Patrick Baghdaserians, calificó el mantenimiento de la custodia principal como una "enorme victoria".