La "horrible" infancia de Patrick Stewart al crecer con un padre violento: "Éramos pobres y no teníamos casi nada"

Patrick Stewart ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años tras convivir por un breve periodo de tiempo con el Alzheimer y demencia.

Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), una pequeña ciudad industrial ribereña en West Yorkshire, el actor llevó a la gran pantalla al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación o al Profesor X en X-Men.

Sin embargo, mucho antes de ser un intérprete reconocido mundialmente, Sir Patrick creció en un hogar marcado por la violencia y la pobreza.

Patrick Stewart en X-Men 3 | Gtres

Sus dos hermanos mayores y él fueron criados por su madre, Gladys, una obrera textil, y su padre, Alfred, un soldado británico que padecía trastorno de estrés postraumático después de la Segunda Guerra Mundial. "Éramos pobres y no teníamos casi nada", confesó a PEOPLE en 2022.

Por ello, los tres hermanos tuvieron que unirse y convivir con un padre violento, tal y como explicó en una entrevista para el documental de ITV de 2024, Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors .

"La violencia doméstica era algo de lo que la gente nunca hablaba. Así que nunca se lo conté a nadie. Me lo guardé todo para mí. Lo tenía encerrado dentro de mí y sentía vergüenza", compartió Stewart en el documental que ahora han vuelto a recoger los medios como The Times tras su muerte.

"La guerra terminó en 1945. Así que, cuando mi padre regresó a casa, yo tenía 6 años. Y fue horrible", recordó. "Los gritos eran muy fuertes porque tenía una voz muy potente. Le gritaba a mi padre que parara cuando golpeaba a mi madre y la golpeaba una y otra vez", comentó.

Patrick Stewart | Reuters

Stewart añadió que su hermano Trevor y él "se convirtieron en expertos en comprender hacia dónde se dirigían los gritos, a qué iban a conducir, y siempre sabíamos el momento en que iba a comenzar la violencia" ya que solían sentarse en las escaleras para enterarse de todo.

"Entonces, con eso, abríamos la puerta de golpe y entrábamos a la habitación, y mi hermano Trevor, que era más alto que yo, se metía entre mi padre y mi madre para que no pudiera alcanzarla. Y ella gritaba: 'No, no, no, por favor, no tienes que protegerme. Estoy bien, estoy bien'. Y yo también le gritaba", dijo el actor.

Otro episodio que reveló fue cuando una vecina intervino en medio de una agresión: "Abrió la puerta de golpe cuando mi padre estaba gritando y ella se acercó a mi padre, se remangó, levantó los puños y dijo: 'Vamos, Al Stewart, inténtalo conmigo'. Y por supuesto que no lo hizo. No la tocó. Se apartó. Pero fue humillante para alguien de ese entorno".

Sir Patrick Stewart | Gtres

Con los años, la vida personal de Patrick Stewart estuvo marcada por tres matrimonios y dos hijos, con quienes mantuvo una relación muy distante debido a su carrera.

Un hecho que le marcó profundamente en sus últimos años y de lo que se arrepintió, según dijo en varias entrevistas.