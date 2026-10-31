FALLECE A LOS 86 AÑOS
La "horrible" infancia de Patrick Stewart al crecer con un padre violento: "Éramos pobres y no teníamos casi nada"
Patrick Stewart habló abiertamente sobre su infancia en la pobreza y su experiencia al crecer en un hogar marcado por las agresiones de su padre, veterano de la Segunda Guerra Mundial.
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Patrick Stewart ha fallecido en Los Ángeles a los 86 años tras convivir por un breve periodo de tiempo con el Alzheimer y demencia.
Nacido el 13 de julio de 1940 en Mirfield (Inglaterra), una pequeña ciudad industrial ribereña en West Yorkshire, el actor llevó a la gran pantalla al Capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: La nueva generación o al Profesor X en X-Men.
Sin embargo, mucho antes de ser un intérprete reconocido mundialmente, Sir Patrick creció en un hogar marcado por la violencia y la pobreza.
Sus dos hermanos mayores y él fueron criados por su madre, Gladys, una obrera textil, y su padre, Alfred, un soldado británico que padecía trastorno de estrés postraumático después de la Segunda Guerra Mundial. "Éramos pobres y no teníamos casi nada", confesó a PEOPLE en 2022.
Por ello, los tres hermanos tuvieron que unirse y convivir con un padre violento, tal y como explicó en una entrevista para el documental de ITV de 2024, Her Majesty The Queen: Behind Closed Doors .
"La violencia doméstica era algo de lo que la gente nunca hablaba. Así que nunca se lo conté a nadie. Me lo guardé todo para mí. Lo tenía encerrado dentro de mí y sentía vergüenza", compartió Stewart en el documental que ahora han vuelto a recoger los medios como The Times tras su muerte.
"La guerra terminó en 1945. Así que, cuando mi padre regresó a casa, yo tenía 6 años. Y fue horrible", recordó. "Los gritos eran muy fuertes porque tenía una voz muy potente. Le gritaba a mi padre que parara cuando golpeaba a mi madre y la golpeaba una y otra vez", comentó.
Stewart añadió que su hermano Trevor y él "se convirtieron en expertos en comprender hacia dónde se dirigían los gritos, a qué iban a conducir, y siempre sabíamos el momento en que iba a comenzar la violencia" ya que solían sentarse en las escaleras para enterarse de todo.
"Entonces, con eso, abríamos la puerta de golpe y entrábamos a la habitación, y mi hermano Trevor, que era más alto que yo, se metía entre mi padre y mi madre para que no pudiera alcanzarla. Y ella gritaba: 'No, no, no, por favor, no tienes que protegerme. Estoy bien, estoy bien'. Y yo también le gritaba", dijo el actor.
Otro episodio que reveló fue cuando una vecina intervino en medio de una agresión: "Abrió la puerta de golpe cuando mi padre estaba gritando y ella se acercó a mi padre, se remangó, levantó los puños y dijo: 'Vamos, Al Stewart, inténtalo conmigo'. Y por supuesto que no lo hizo. No la tocó. Se apartó. Pero fue humillante para alguien de ese entorno".
Con los años, la vida personal de Patrick Stewart estuvo marcada por tres matrimonios y dos hijos, con quienes mantuvo una relación muy distante debido a su carrera.
Un hecho que le marcó profundamente en sus últimos años y de lo que se arrepintió, según dijo en varias entrevistas.
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