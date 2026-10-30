Halle Berry pierde la custodia principal de su hijo tras ser acusada de agredirlo pero anula la orden de alejamiento

La amarga batalla legal que enfrentan a Halle Berry y a su exmarido, el actor Olivier Martinez, ha sumado un nuevo capítulo en el Tribunal Superior de Los Ángeles.

La jueza Shelley Kaufman ha desestimado la solicitud de orden de alejamiento por violencia doméstica presentada por Martinez contra la ganadora del Oscar y ha anulado las restricciones temporales sobre ella, tras una serie de graves acusaciones que apuntaban a un supuesto caso de maltrato hacia Maceo, el hijo de 13 años que tienen en común.

Pese al levantamiento de la orden de protección, el tribunal ha determinado que la custodia física principal del menor permanezca temporalmente en manos de Martinez hasta una próxima audiencia en el mes de noviembre, en la que se reconsiderará el asunto.

Por su parte, la expareja mantendrá la custodia legal compartida, teniendo Berry la última palabra en caso de desacuerdo, aunque la magistrada ha fijado restricciones que le impiden realizar visitas nocturnas con el menor por el momento (desestimando al mismo tiempo la petición de Martinez para limitar el régimen de la actriz en vacaciones).

Ambas partes han querido reivindicar la decisión como una victoria. La abogada de Berry, Marina Beck, ha valorado la resolución judicial a Page Six: "Estamos sumamente satisfechos de que el tribunal haya revocado la orden de restricción temporal. De cara al futuro, Halle está decidida a seguir velando por el bienestar y los mejores intereses de su familia".

Una fuente añadió también a Page Six: "Esta es una gran victoria para Halle". Por su parte, el letrado de Martinez, Patrick Baghdaserians, ha calificado a TMZ el mantenimiento de la custodia principal como una "enorme victoria".

El origen de la disputa se remonta al pasado 26 de septiembre, cuando Martinez solicitó la orden de protección acusando a Berry de estrangular y agredir físicamente al niño durante una discusión.

La actriz, que solicitaba retomar el régimen de custodia compartida al 50% fijado en su divorcio de 2023, intentó impedir sin éxito la comparecencia de su hijo en la sala.

Halle Berry y Olivier Martinez | Gtres

Berry argumentó que el menor estaba siendo "instruido y manipulado" por su padre, pidiendo al juez que no otorgase "un peso sustancial" al testimonio de un "niño neurodivergente de trece años que ha pasado las últimas dos semanas principalmente al cuidado de Olivier y con quien Olivier admitió haber estado hablando sobre las acusaciones, el litigio y su testimonio previsto".

Finalmente, el menor prestó declaración a puerta cerrada durante casi cuatro horas el pasado 19 de octubre en un proceso judicial de nueve días donde también testificaron psicólogos, personal escolar, la pareja de la actriz (Van Hunt) y su hija mayor, Nahla Aubry (18 años).