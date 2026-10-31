Jennifer Lawrence revela que siempre ha sido Team Gale en Los Juegos del Hambre y responde a las críticas por su elección en El verano en que me enamoré

Hace un año, uno de los debates que más dividía a las redes y al mundo televisivo era posicionarse por uno de los dos hermanos de El verano en que me enamoré.

La serie de Prime Video conquistó a millones de espectadores y, mientras un grupo de ellos defendían que Belly debía quedarse con Conrad, otros preferían a Jeremiah. En este contexto, Jennifer Lawrence tomó partido por este último y el hate que recibió fue mayúsculo.

Ahora, la actriz ha vuelto a generar polémica con sus palabras ya que ha asegurado ser Team Gale por delante de Peeta en Los Juegos del Hambre.

Jennifer Lawrence | Gtres

La intérprete compartió en el podcast Call Her Daddy que era fan del personaje de Liam Hemsworth en lugar del de Josh Hutcherson. "Totalmente. De verdad. Yo era del Equipo Gale", añadió Lawrence entre risas. "Incluso después de que matara a mi hermana".

Una elección controvertida a la que ya está acostumbrada tal y como aseguró en la entrevista: "Dije que era del equipo Jeremiah en El verano en que me enamoré y el odio que recibí fue mayor que cualquier polémica en la que me haya visto involucrada en mi vida. Siento que solo estaba provocando la ira, un poco. Lo hice con mis amigas. Yo decía: 'Me gusta Jeremiah', y ellas decían: '¡Ah!'. Pensé que era algo inocente. La gente decía: 'Deberías morirte. Deberías morirte'".

Liam Hemsworth, Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson | Cordon Press

"He estado involucrada en muchas cosas. Y he enfadado al público muchísimas veces. Soy vieja. He sido famosa durante décadas. Nunca se me ocurrió que eso sería lo primero que haría que la gente dijera: 'Ojalá nunca hubieras nacido'", reflexionó Lawrence.

En cuanto a su carrera, la actriz volverá a la saga de Los Juegos del Hambre en Amanecer en la cosecha junto a Hutcherson, algo que fue "muy emotivo" de rodar según contó recientemente.