Patrick Criado, Andrea Ros y Sandra Sánchez nos hablan de la importancia de películas como Karateka: "Las niñas necesitan historias de mujeres"

La esperada película Karateka ya ha aterrizado en las salas de cine de nuestro país. Dirigida por Aritz Moreno y producida por Atresmedia Cine junto a Sr. & Sra., la película distribuida por Warner Bros. Pictures Spain adapta la increíble historia real de Sandra Sánchez, la talaverana que desafió todas las convenciones para convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos en la categoría de kata, conquistando el oro olímpico a los 39 años.

Más allá del impecable despliegue cinematográfico rodado entre España y Japón (y de un reparto estelar encabezado por Andrea Ros como Sandra y Patrick Criado como su pareja y entrenador Jesús del Moral, acompañados por actores como Ernesto Alterio, Pilar Castro o los intérpretes japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani), la película funciona como una potente aventura humana sobre la superación, la perseverancia, el amor y la amistad.

Para sus protagonistas, el valor de llevar esta historia a la gran pantalla trasciende el ámbito puramente deportivo. Así nos lo explicaba la propia Sandra Sánchez: "Yo creo que contar mi historia ahora o en cualquier momento, no porque sea mi historia, es importante. [...] Dar voz, entender todo lo que pasamos como mujeres, todo lo que es el deporte, mucho más allá del triunfo o la derrota. Entender tantos aspectos de la vida, contarlos. Contarlos desde una visión positiva. Creo que es importante ahora y en cualquier momento que esto pueda llegar".

Imagen de Karateka | Atresmedia Cine

En la misma línea, Patrick Criado, encargado de dar vida a Jesús del Moral tras meses de preparación junto a los verdaderos protagonistas para interiorizar la filosofía del karate y su relación tanto dentro como fuera del tatami, destacaba el legado de la deportista: "La historia de Sandra es un referente y la gente puede mirar a Sandra como alguien en quien aprender a estar en la vida, estar en el mundo, amar lo que hace, la disciplina, a ser mejor cada día sin necesidad de tumbar y desprestigiar a la persona que tienes al lado".

Por su parte, Andrea Ros enfatizaba en la urgencia social de mostrar referentes femeninos en la cultura audiovisual actual: "Yo creo que las niñas necesitan historias de mujeres. Porque es que si no, las niñas solo quieren ser Cristiano Ronaldo. Qué bien que ahora las niñas pueden querer ser Alexia Putellas, pueden querer ser Sandra Sánchez, pueden querer ser Carolina Marín, pero hacen falta porque las niñas necesitan ver qué quieren ser. Tienen que poderlo ver en las que son como ellas".

Atresmedia Cine presenta el teaser tráiler de Karateka | Atresmedia Cine

Con un guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa (con la colaboración de Javier Gullón), Karateka repasa los duros orígenes, los sacrificios familiares y las puertas cerradas a las que tuvo que hacer frente la deportista en un entorno dominado históricamente por los japoneses y con una exigencia de edad muy dura.

La película pretende demostrar así que las grandes historias nunca hablan únicamente de trofeos, sino de personas capaces de redefinir su propio destino.