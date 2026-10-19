Aseguran que Halle Berry sufre graves "cambios de humor" en cuestión de segundos: "Su ira se descontrola"

La actriz de 60 años Halle Berry se encuentra aún inmersa en la batalla legal por la custodia de su hijo de 13 años, Maceo, con su exmarido Olivier Martínez, después de que él solicitara la custodia legal exclusiva y una orden de alejamiento por violencia doméstica contra ella.

En documentos judiciales, Martínez, también de 60 años, acusó a Berry de estrangular y agredir físicamente a Maceo durante un altercado en su casa de Los Ángeles el 26 de septiembre.

Ahora, una fuente que conoce a Berry desde hace muchos años le ha confesado a Page Six que la estrella de Catwoman tiene una faceta que rara vez ve el público, y afirma que sus cambios de humor volátiles han preocupado durante mucho tiempo a su entorno.

"Halle puede ser la persona más encantadora que hayas conocido, y en cuestión de segundos estalla en cólera", dijo la fuente. "Existe lo que solo puedo describir como una desregulación en sus estados de ánimo, algo que muchas personas de su entorno han presenciado. Y si bien personalmente nunca la he visto comportarse así con sus hijos, la polaridad de sus estados de ánimo es bien conocida entre sus amigos… No creo que nadie en su vida sea inmune a sus cambios de humor".

Halle Berry | Cordon Press

La fuente señaló una serie de incidentes en el pasado de Berry, incluido un atropello con fuga ocurrido en Hollywood en febrero de 2000. Berry se saltó un semáforo en rojo en Sunset Boulevard y chocó contra un coche conducido por Hetal Raythatha.

La colisión le provocó a Berry una profunda herida en la frente y, posteriormente, afirmó haber sufrido amnesia tras golpearse la cabeza. Raythatha sufrió una fractura de muñeca y otras lesiones. Berry abandonó el lugar antes de que llegara la policía, aunque los investigadores no encontraron pruebas de que estuviera bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Inicialmente fue acusada de un delito grave, que posteriormente se redujo a un delito menor por abandonar el lugar de un accidente. En mayo de 2000, Berry se declaró inocente y fue sentenciada a tres años de libertad condicional, multada con 13.500 dólares y obligada a realizar 200 horas de servicio comunitario. Posteriormente, Raythatha demandó a Berry por negligencia. El caso civil se resolvió extrajudicialmente en mayo de 2001.

La fuente también recordó cómo Berry permaneció furiosa durante años después de que su coprotagonista, Robert Downey Jr., le rompiera accidentalmente el brazo durante el rodaje del thriller de 2003 Gothika.

Según se informa, Berry les dijo a sus amigos que sentía que su disculpa no era sincera: "Cuando se juntan todas las piezas, se ve que podría haber un problema de estado de ánimo. Sin embargo, esto no la hace culpable de lo que se le acusa". En efecto, "Martínez tiene sus propios problemas", añadió la fuente.

Halle Berry y Olivier Martinez | Gtres

Berry y Martínez anunciaron su separación en otoño de 2015, pero su polémico divorcio se prolongó durante ocho años antes de que se finalizara en agosto de 2023. Finalmente, se le ordenó pagar a Martínez 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención infantil, además del 4,3% de cualquier ingreso que supere los 2 millones de dólares anuales.

Berry también cubre la matrícula del colegio privado de Maceo, su seguro médico, sus actividades extracurriculares y sus sesiones de terapia y asesoramiento psicológico.

"Estas situaciones de custodia enfurecen a Halle", dijo la fuente. "Y ella tiene que mantener a estos hombres. Ambos han dependido de ella para su sustento, así que es comprensible que se enfade, pero a veces su ira se descontrola".

La estrella, que está comprometida con el músico Van Hunt, de 56 años, también sale con personas que "se entregan a ella" y "llega a resentirlo", según la fuente.

Halle Berry y su novio Van Hunt | Gtres

Después de que un viejo amigo le dijera a Page Six que Berry puede parecer "irracional", otra persona cercana a la estrella dijo que había presenciado "una bondad extrema y luego una ira y bilis extremas en cuestión de minutos que te dejarían sin aliento".

Actualmente, Martínez tiene la custodia temporal de Maceo, y esta semana un juez de Los Ángeles dictaminó que el adolescente puede testificar en el proceso judicial.

Berry aún conserva el derecho de desempate en las decisiones relativas a Maceo y tiene la custodia física durante las noches que pasa con él. Sin embargo, en una respuesta formal, Berry alegó que Martínez es responsable de los recientes problemas de comportamiento de su hijo en la escuela.

Ella busca la custodia legal exclusiva y desea que el tribunal le restituya la autoridad sobre las decisiones importantes que afectan el bienestar de Maceo. Si el juez se niega, solicita la autoridad para tomar decisiones finales sobre la educación, la atención médica y la salud mental si los padres no logran llegar a un acuerdo después de 72 horas de intentarlo.

La documentación incluye declaraciones de Hunt, junto con su hija Nahla y personal de la escuela. La fuente, que conoce a Berry desde hace años, dijo: "Espero que esto [la situación legal actual] no se complique demasiado por el bien de todos los implicados".