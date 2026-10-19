Guitarricadelafuente, impresionado al codearse con Hollywood tras el ascenso de La bola negra: "Jacob Elordi es altísimo y majísimo"

Tanto Javier Ambrossi y Javier Calvo como el reparto principal de La bola negra están en Estados Unidos promocionando la película después de su estreno en Estados Unidos. En medio del fenómeno que está siendo la película, los actores y sus directores están viviendo todo un sueño.

Así, asistieron a la Academy Museum Gala donde pudimos comprobar como tanto Los Javis como Carlos González, Milo Quifes, Miguel Bernardeu o Guitarricadelafuente se mezclaban con las estrellas más grandes de Hollywood.

Después de este momentazo, Guitarricadelafuente ha hablado con Variety sobre cómo ha vivido esa gran noche: ¿Cuál es la mayor estrella que conociste ayer y digas 'no me puedo creer que esté hablando contigo'?", le pregunta el periodista.

"Recuerdo que conocí a Jacob Elordi, fue el más amable del mundo y es altísimo. Yo no soy muy alto y lo estaba mirando así (desde abajo). Kim Kardashian con la que nos hicimos una foto icónica con el reparto", explica.

"¡Kylie Minogue! Kylie Minogue estaba allí. ¿te imaginas grabar algo con ella? Soy todo tuyo. Tuvimos la oportunidad ayer, la perdimos. ¿Puedes hacer tu propia versión de Padam? Sí, podemos hacer la versión española. Me has dado la idea".

Para después el reportero decirle: "Vamos a seguir viéndote, como actor no como músico", a lo que respondió: "Es una locura. Estoy muy agradecido porque siento que este papel vino a mí de una forma muy natural y honesta. Y como artista respeto este trabajo y, a gente a la que admiro mucho, he puesto mi corazón en ello. Estar aquí y ser reconocido en 10 listas de personas impresionantes es un sueño".