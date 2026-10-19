Paul Bettany se desmarca de Johnny Depp tras los polémicos mensajes sobre Amber Heard que le pusieron en evidencia: Asegura que no se hablan

El actor Paul Bettany ha decidido matizar el verdadero vínculo que lo une a Johnny Depp, después de que los controvertidos mensajes que ambos intercambiaron sobre Amber Heard salieran a la luz en los juicios de la expareja.

Durante aquellos procesos, se difundieron conversaciones de los años 2013 y 2014 en las que ambos bromeaban sobre la actriz, unos textos que salieron primero en la demanda por difamación de Depp contra The Sun en 2020 y, posteriormente, en el juicio de 2022 en el que Heard terminó siendo condenada por el artículo que firmó en el Washington Post.

En declaraciones concedidas a The Times, la estrella de VisionQuest ha definido todo este vendaval mediático y judicial como un "momento interesante", aprovechando para desmentir la supuesta estrecha relación que se le atribuía con el intérprete de Piratas del Caribe: "No había hablado con Johnny en años cuando eso sucedió y no he vuelto a hablar con él desde entonces".

Paul Bettany y Johnny Depp | Gtres

Igualmente, ha manifestado su perplejidad ante la imagen pública que se estaba proyectando de él durante las vistas orales: "Me estaban pintando como el amigo íntimo de un tío con el que no hablaba desde hacía años, y, sinceramente, entre toda la mierda que se lanzaron mutuamente esas dos celebridades, esa parte fue la más extraña".

El artista de 55 años, que compartió reparto con Depp en largometrajes como El turista (2010), Transcendence (2014) y Mortdecai (2015), explicó también los motivos de su discreción en aquel momento.

Según relataba, prefirió mantenerse al margen confiando en la imagen que se ha labrado junto a su esposa Jennifer Connelly, a quien conoció grabando Una mente maravillosa en 2001: "Decidí no decir nada porque creo que la gente me conoce. Llevo 23 años casado y, para lo que hago, llevo una vida increíblemente tranquila. Todo el mundo pensó que probablemente no era nada importante y lo dejaron pasar".

Amber Heard y Johnny Depp | Crodon Press

Por su parte, cuando Depp declaró en el estrado en 2022, definió al británico como uno de sus "amigos íntimos" y marcó aquellas expresiones como una broma sobre un célebre número cómico de Monty Python en el que se quemaba a una bruja.

En esa misma transcripción judicial quedó reflejado que Bettany rechazó la propuesta asegurando que Heard era "una compañía encantadora y agradable a la vista".