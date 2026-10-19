La eufórica reacción de Timothée Chalamet ante el debut sorpresa de Kylie Jenner en el desfile de Victoria's Secret

Timothée Chalamet ha demostrado ser un novio plenamente entregado y orgulloso del trabajo de su pareja.

Y es que el actor de Dune no pudo contener su emoción cuando su novia, la personalidad televisiva Kylie Jenner, realizó una espectacular aparición sorpresa durante el desfile de moda de Victoria's Secret 2026 celebrado el domingo 18 de octubre por la noche.

La integrante de la familia Kardashian acaparó todas las miradas al luciendo un impresionante Fantasy Bra valorado en 50 millones de dólares.

Durante la transmisión en directo del evento se pudo ver a Chalamet, luciendo unas elegantes gafas de sol, sonriendo y aplaudiendo con entusiasmo ante el paso de la estrella de Las Kardashian.

El nominado al Oscar estuvo sentado en primera fila junto a la madre de Jenner, Kris Jenner, quien observaba con una sonrisa de orgullo mientras grababa el gran momento de su hija menor, acompañada a su vez por su novio Corey Gamble.

Timothée Chalamet y Kris Jenner en el desfile de Victoria´s Secret | YouTube Victoria's Secret

Esta velada supuso el debut oficial de Kylie Jenner en la famosa pasarela de la icónica marca de lencería, llegando a portar incluso un par de alas para conmemorar la ocasión.

El Fantasy Bra exhibido por Jenner es el primero que Victoria's Secret lanza desde el año 2018 y se ha convertido oficialmente en el más caro de la historia. Esta joya hecha pieza de lencería presenta como elemento principal un gran diamante amarillo central valorado en unos 22 millones de dólares, según detallaba la firma de joyería, y cuenta con "todos los tipos de talla imaginables".

Chalamet y Jenner comenzaron su noviazgo de forma discreta en 2023 y, aunque rara vez han hablado de su vida sentimental en público, es habitual verlos apoyándose mutuamente en eventos clave de sus respectivas carreras.

Recientemente, Jenner acompañó al actor a la gala de los Premios de la Academia 2026 celebrada en marzo, donde Chalamet optaba al galardón a Mejor Actor y la película Marty Supreme competía por Mejor Película.