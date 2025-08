El coreógrafo de Dirty Dancing revela la tensión entre Patrick Swayze y Jennifer Grey en pleno rodaje: "Estaba fuera de control"

Hace casi cuatro décadas, en 1987, se estrenó Dirty Dancing, una película que con el tiempo se convertiría en uno de los grandes clásicos del cine romántico. Protagonizada por Patrick Swayze yJennifer Grey, la historia de amor entre Johnny y Baby marcó a toda una generación con escenas icónicas, como el famoso levantamiento en el lago, y una banda sonora inolvidable encabezada por (I've Had) The Time of My Life.

A pesar de la química que mostraban en pantalla, los protagonistas no se llevaban bien detrás de cámaras. Las tensiones entre Swayze y Grey eran conocidas incluso antes del rodaje, tras haber coincidido en la película Red Dawn (1984), y se trasladaron al set de Dirty Dancing.

El coreógrafo de la película, Kenny Ortega, ha compartido una anécdota de uno de los momentos más recordados del clásico romántico no fue planeado, sino que surgió de la espontaneidad en plató.

Según Ortega, durante una escena en la que Johnny enseña a bailar a Baby (Grey), la actriz no podía contener la risa mientras él le rozaba el brazo.

Jennifer Grey y Patrick Swayze como Babe Houseman y Johnny Castle en Dirty Dancing | Cordon Press

"Este momento en el que él le está haciendo cosquillas, literalmente ella estaba fuera de control. Estábamos en un edificio de metal. Hacía un frío glacial. Eran las cuatro de la mañana. Patrick estabamuy cansado y quería irse a casa. Y cada vez que lo hacía, ella se reía, y la expresión de su cara... Nadie dirigió eso.", contaba Kenny para Entertainment Tonight.

A pesar de la química irrebatible que ambos actores proyectaron en pantalla, su relación profesional no fue fluida, algo que ya habían comprobado en Red Dawn.

Algo sobre lo que también habló Jennifer en una entrevista con Woman's day: "Cuando lo ves haciéndome cosquillas, y ves lo frustrado que estaba al mirarme porque no podía parar de reírme por las cosquillas [...] Hay algo de realidad en ese momento".

Al final, esa famosa escena improvisada, con las risas de Grey y la expresión molesta de Swayze, terminó incluyéndose en la película.

Casi cuarenta años después, Grey regresará para una secuela basada en el legado original, la cual ella desea que sea un homenaje a Swayze, quien falleció en 2009 a causa de un cáncer de páncreas.