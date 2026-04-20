CAMBIO DE LOOK
Mario Casas impacta al teñirse rubio platino: prepara película dirigiendo a su hermano Óscar Casas
Mario Casas vuelve a trabajar junto a su hermano Óscar en su nueva película como director, A puño descubierto. Un proyecto que él mismo ha anunciado y donde sorprende tras verlo con el pelo teñido de rubio.
Publicidad
Mario Casas ha compartido a través de Instagram un vídeo donde anuncia su nuevo proyecto para repetir como director en su segunda película en la que trabajará junto a su hermano Óscar.
El actor ha compartido un vídeo en su cuenta de Instagram donde escribe "acción" y podemos verlo a él sosteniendo un perro mientras llama a Óscar Casas que se le une al vídeo.
Las reacciones no se han hecho esperar entre las que destacan la de su hermana Sheila: "Bueno, bueno, de esto solo puede salir un súper peliculón!!!! Me encanta!!! Que bonito", su hermano Christian: "Ooooooh GOD! Muy fuerte" o la de Ana Mena, la cantante y novia de Óscar: Qué bonito!.
Antes de subir este vídeo, Mario compartía otro vídeo donde avisa del anuncio que iba a hacer. Aunque otro aspecto que ha impacto a sus seguidores ha sido el cambio de look del intérprete. Ya que ha dejado a tras su moreno habitual para atreverse ahora con el rubio.
A puño descubierto será la segunda película de Mario Casas como director tras Mi Soledad Tiene Alas, su primera película tras las cámaras y que también protagonizó su hermano Óscar Casas.
Publicidad