Anne Hathaway actualiza qué pasa con Princesa por sorpresa 3 mientras su creadora "se va de la lengua" con algunos regresos

La tercera entrega de Princesa por sorpresa no solo sigue viva, sino que poco a poco va tomando forma. Anne Hathaway ha confirmado que el equipo está trabajando activamente en la película, aunque todavía no hay luz verde definitiva.

Durante una entrevista junto a Meryl Streep en el estreno de El diablo viste de Prada 2 (otro regreso muy nostálgico), la actriz dejó claro que el proyecto sigue muy presente: "Al cien por cien, estamos trabajando constantemente en ello".

Eso sí, reconoce a EW que la secuela de Prada se cruzó en el camino: "El diablo viste de Prada 2 surgió de forma inesperada y ocupó todo el espacio", explica, añadiendo que mientras rodaban en el verano de 2025 "se volvió imposible centrarse en ambas cosas al mismo tiempo".

Ahora que ese proyecto está finiquitado, Hathaway tiene claro el siguiente paso: "la intención es hacer Princesa por sorpresa a continuación, si todo va bien". Pero pide calma, porque insiste en que la película "no está aprobada ni confirmada todavía".

Aun así, el entusiasmo es evidente. Según la actriz, "todo el mundo lo quiere", y por eso ella y su equipo siguen puliendo el guion: "vamos avanzando poco a poco con el guion". Y no es un proyecto cualquiera, ya que son conscientes del nivel de exigencia: "Si aprendí algo de El diablo viste de Prada 2, es que las expectativas son muy, muy altas, y si lo haces, tienes que hacerlo de forma impecable". A lo que Streep le da la razón con un: "Hay que esperar al guion adecuado".

No obstante, mientras los fans esperan novedades oficiales, ha sido la propia autora de la saga, Meg Cabot, quien ha soltado alguna que otra bomba durante su paso por BookCon en Nueva York.

La escritora asegura que la nueva película reunirá a viejos conocidos: "Hay un papel para todo el mundo, porque ocurre algo que hace que todos tengan que aparecer. Robert Schwartzman está en ella. Chris Pine obviamente está en ella. Aunque él diga que no, sí que está", revela sorprendiendo a todos.

Esto implicaría el regreso de Robert Schwartzman como Michael Moscovitz y de Chris Pine como Nicholas Devereaux, dos personajes muy queridos por los fans de las dos primeras entregas.

Eso sí, Cabot también reconoce que el calendario es todavía una incógnita: "No sé cuándo van a rodarla porque Anne Hathaway, como habréis visto, está haciendo un millón de películas ahora mismo". Pero mantiene el optimismo con un detalle bastante curioso: "Uno de estos días va a ir al castillo que ya hemos alquilado y que está ahí esperando… La tercera película va a ser increíble".

A fin de cuentas, el proyecto no está oficialmente aprobado, pero entre el trabajo constante del equipo y las pistas que van soltando sus protagonistas y creadora, todo apunta a que el regreso a Genovia es solo cuestión de tiempo.