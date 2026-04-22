Josh Hutcherson aclara sus comentarios sobre Taylor Swift tras ser atacado por swifties: "No te gusta porque es alta y tú no"

Josh Hutcherson es de esos actores que llevan toda la vida delante de la cámara, lo cual le da mérito extra al hecho de que se haya mantenido alejado de polémicas y cuente con el cariño de todo Internet.

De hecho a menudo es descrito como una "green flag" cuando fans descubren que se mudó a Madrid por amor y que ha aprendido español a la perfección para integrarse en la vida de su pareja de hace muchos años, la actriz Claudia Traisac.

Sin embargo, recientemente la estrella de Los juegos del hambre ha experimentado la cara menos agradecida de ser una figura pública, todo a raíz de un comentario que hizo en un vídeo de promoción de su serie, I Love L.A., junto a su compañero Jordan Firstman.

Jordan le pregunta, "¿eres swiftie?", y Josh se apresura a responder que "completamente no". Varias veces. "Sin shade, todo respeto, pero definitivamente no", añade, y Jordan bromea que un poquito de shade sí parece, y Josh lo repite con voz graciosa.

Desde entonces, Hutcherson cuenta que ha recibido odio por cierta parte de ese fandom (not all swifties, ¿vale?) con ataques diciendo que era un hipócrita porque estuvo en el Eras Tour (él mismo cuenta que se lo pidió su madre) y hasta burlándose de su altura con comentarios tipo "no te gusta porque es alta y tú no".

Así lo ha contado en un nuevo reportaje para GQ: "Me vino algo de odio porque hice un photo shoot con Jordan y me preguntó algo sobre ser fan de Taylor Swift, y yo dije que definitivamente no. Y de repente, generó una ola de, '¡Que le jodan! ¡Es un monstruo! ¡Destruidle! ¡Es bajito! ¡La odia porque es bajito!", recuerda incrédulo.

"Es como... guau, ¡si yo creo que es fantástica! Pero su música no es mi tipo de música. Y por eso no quiero estar online", añade, y es que Hutcherson no es activo -públicamente- en redes sociales.