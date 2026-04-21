Atresmedia Cine presenta el teaser tráiler de A fuego, la ópera prima de Estel Díaz, que se estrena en cines el 21 de agosto

A fuego, el primer largometraje de la directora Estel Díaz (Red Flags, Desaparecido), se estrenará en cines el 21 de agosto de la mano de A Contracorriente Films tras su paso este verano por el Atlàntida Mallorca Film Fest. Producida por Atresmedia Cine, Sábado Time y A Contracorriente Films, A fuego es una historia sobre la amistad, la "familia elegida", el amor y la juventud marcada por el baile y la libertad.

Sinopsis

Tras la repentina muerte de su hermano Nico, Lola, de 17 años, se adentra en una búsqueda que la lleva a descubrir un mundo oculto que él solía frecuentar: El Búnker. Un espacio abandonado convertido en epicentro de fiestas clandestinas y batallas de baile, donde la música y la libertad se viven sin reglas.

Allí, Lola encuentra un grupo de amigos que la acompaña en su camino, le ayuda a reconectar con su pasión por el baile y a redescubrirse. El Búnker se convierte en su refugio, un lugar donde aprender a vivir sin miedo, sin filtros, a fuego.

Las Tres Chimeneas de Sant Adrià se convierten en "el Búnker", el lugar en el que se celebran fiestas clandestinas y concursos de baile en los que no hay límites: solo diversión, ritmo y desinhibición. A fuego cuenta con guion de la propia Díaz junto a Núria Dunjó, nominada al Goya al mejor guion adaptado por Ama, y un elenco protagonista lleno de grandes promesas encabezado por Zoe Bonafonte, nominada al Goya a la mejor actriz revelación por El 47. Estará acompañada por Marc Soler (Celeste Viva), la cantante Ruslana, Miquel Melero (La noche salvaje) y la colaboración especial de Omar Banana (Te estoy amando locamente). Completan el reparto Ujin Moreno, Ton Vieira, Cris Blanco y Mari Pau Pigem.

La película, de gran fuerza visual, cuenta con coreografías a cargo de Anna Macau. La selección musical incluye canciones de artistas como Bad Gyal, La Zowi y Mushkaa, entre otros. La banda sonora está compuesta por AWWZ.

Con una puesta en escena marcada por la música urbana y el movimiento, la película propone un retrato de una generación que encuentra en el baile una forma de identidad, libertad y expresión.

Baila como si nadie estuviera mirando

"La historia está enmarcada en la adolescencia, en la mezcla explosiva de emociones positivas y negativas a partes iguales. Esta exuberancia emocional de la etapa adolescente es difícil de expresar en palabras, incluso en imágenes. La música y el baile conectan con las emociones de una manera especial, ayudan a entenderlas y a dejarlas ir. En nuestra película, la danza se convierte en el lenguaje para poder expresar toda aquella vertiente emocional que conforma el fundamento de la historia", explica Estel Díaz.

A fuego es una producción de Atresmedia Cine, Sábado Películas, Playtime Movies, Ha Vuelto La Película AIE y A Contracorriente Films, con la participación de Atresmedia y Netflix, y la financiación del ICAA y del ICEC.

A Contracorriente Films estrenará en cines A fuego el 21 de agosto.

Atresmedia Cine, motor del cine español

ATRESMEDIA CINE lleva 25 años siendo uno de los principales motores de la industria cinematográfica española. La productora del grupo ATRESMEDIA nació con el objetivo de fomentar el cine español en la gran pantalla, utilizando al máximo el potencial de ATRESMEDIA, con sus canales de televisión y cadenas de radio, como vías de comunicación.

Las películas de ATRESMEDIA CINE abarcan una gran diversidad de géneros cinematográficos y de públicos, firmadas tanto por profesionales consolidados como por grandes promesas del sector. En su filmografía se encuentran éxitos de crítica y espectadores como La isla mínima, El reino, Vicky Cristina Barcelona, 3 metros sobre el cielo, Casa en llamas, las sagas Torrente y Padre no hay más que uno, y éxitos internacionales como El cuerpo y Contratiempo de Oriol Paulo. En su palmarés cuenta con cincuenta premios Goya, entre ellos dos premios a la mejor película para La isla mínima y La infiltrada, y la nominación al Oscar a la mejor película de animación para Klaus. ATRESMEDIA CINE también apuesta por el circuito de festivales como socio mediático del Festival de Málaga desde su inicio.

ATRESMEDIA CINE lidera desde hace años la taquilla del cine español. En 2025 ha sumado más de 3,5 millones de espectadores en salas de cine y ha logrado números 1 de taquilla con títulos como Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura, la película española más taquillera del año con más de 2 millones de espectadores, Sin cobertura de Mar Olid y Siempre es invierno de David Trueba. Entre sus éxitos recientes también se incluyen Mikaela de Daniel Calparsoro y Un funeral de locos de Manuel Gómez Pereira.

La productora cinematográfica de ATRESMEDIA continúa reforzando su labor creativa y de producción con nuevos proyectos. Entre sus estrenos de este año se encuentran Abuela tremenda de Ana Vázquez, La Fiera de Salvador Calvo, Torrente Presidente de Santiago Segura, el mayor éxito de taquilla del cine español en una década con más de 3,5 millones de espectadores, La familia Benetón +2 de Joaquín Mazón, Cada día nace un listo de Arantxa Echevarría, Todos los colores de Beatriz de Silva, Viaje al país de los blancos de Dani Sancho, Haciendo amigos de David Marqués, La bola negra de Javier Calvo y Javier Ambrossi y Karateka de Aritz Moreno, entre otras. También seguirá ejerciendo el papel del motor del cine español participando en más de diez rodajes a lo largo de 2026.