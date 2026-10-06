Sam Taylor-Johnson habla de no notar su diferencia de 23 años con Aaron Taylor-Johnson y sus inicios: "Logré contenerme casi hasta el final"

La directora británica Sam Taylor-Johnson se ha pronunciado tajantemente sobre los 23 años de diferencia de edad que la separan de su marido, el actor Aaron Taylor-Johnson.

La pareja se conoció en 2008 durante el rodaje de la película Nowhere Boy, cuando Aaron tenía 18 años y Sam 42. Y es que a pesar de la continua fascinación mediática que despierta su relación, la cineasta de 59 años insiste en que en el día a día no percibe esa distancia generacional con el intérprete, de 36 años.

Al ser preguntada en The Sunday Times sobre si compartir su vida con una pareja más joven le ayuda a mantener una actitud juvenil, la directora reflexionó sobre la madurez de su marido: "En realidad no lo siento así. Porque, como me dijo el otro día, lleva 30 años haciendo su trabajo", explicó, recordando que Aaron debutó en los escenarios con seis años y dejó el colegio a los 15 para volcarse en la interpretación.

Sam Taylor-Johnson y Aaron Taylor-Johnson de premiere | Getty

"Él tiene una perspectiva mucho más sabia y singular que la mía. Siento que es mucho más sensato de lo que yo jamás podría ser. Es un buen contrapeso para mi energía inquieta e incontrolable", confesaba.

Asimismo, la cineasta destacó la sintonía que mantienen: "Somos bastante parecidos en nuestra energía. Puedo decir: 'Aaron, ¿deberíamos tener un perrito?' Y él dirá: 'Sí, increíble idea. ¿Lo tenemos ya?' Los dos tenemos ese tipo de energía desbordante".

Durante la charla, elogió también el "hermoso cuerpo, mente y espíritu" del actor, calificándolo como el modelo perfecto para sus fotografías.

Sam Taylor-Johnson y Aaron Taylor-Johnson | Getty

Su romance realmente comenzó tras concluir el rodaje de Nowhere Boy, manteniendo la profesionalidad durante la grabación: "Logré contenerme casi hasta el final de la película. Ni siquiera estábamos juntos entonces. Quizás había sentimientos, pero no los expresamos", aclaró sobre los inicios de su historia.

Tras comprometerse en 2009 y casarse en 2012, la pareja ha formado una familia con dos hijas en común, Wylda, de 16 años, y Romy, de 14, que se suman a las dos hijas mayores de Sam, Angelica (29 años) y Jessie (19 años), fruto de su matrimonio anterior con Jay Jopling.