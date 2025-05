Salma Hayek, la "tía" de los hijos de Blake Lively y Ryan Reynolds, se deja ver con ellos en público

La actriz Salma Hayek ha hablado sobre su relación con los hijos pequeños de Blake Lively y Ryan Reynolds: James, de 10 años, Inez, de 8, Betty, de 5, y Olin, de 2. Estas declaraciones llegan en medio de la batalla legal que mantiene actualmente Lively con Justin Baldoni, a quien acusó a finales de 2024 de abuso sexual durante el rodaje de It Ends With Us.

Hayek ha revelado a Enews, durante la fiesta de lanzamiento de la Edición de Trajes de Baño de Sports Illustrated, que mantiene "una estrecha relación" con los hijos de Lively.

"Tuve la oportunidad de ir a jugar con ellos", comenta. "Pudieron ver a la tía Salma".

También ha explicado que los niños "saben hablar algo de español. Sobre todo los pequeñitos, entienden español y son encantadores".

Salma Hayek y Blake Lively | Getty

La actriz ha mantenido una bonita relación de amistad con la pareja desde hace ya muchos años. Junto a Lively protagonizó la película Salvajes en 2012. Tiempo después, en 2017, coprotagonizó El otro guardaespaldas con Reynolds, y en 2021 su posterior secuela.

En medio del conflicto en el que se encuentra actualmente Lively, Hayek ha salido a apoyarla y se las ha podido ver juntas tomando algo en Nueva York junto a Robyn Lively, la hermana de Blake, quien recientemente ha roto su silencio y se ha pronunciado sobre la situación que atraviesa en estos momentos su hermana pequeña. Puedes ver su aparición juntas deslizando la foto del siguiente carrusel de imágenes.

Hayek siempre ha visto a Lively como una mujer fuerte y en 2017 la actriz tuvo unas bonitas palabras para su buena amiga cuando afirmó: "Nunca he conocido a nadie que, a tan temprana edad, tuviera tanto sentido de sí misma, tanta valentía. La vi enfrentarse a uno de los mayores abusadores de esta industria, al que todos temían".

No obstante, esta no ha sido la única estrella que ha salido a apoyar a Lively. Recientemente, Hugh Jackman apareció en la alfombra roja del estreno de Otro pequeño favor, la nueva película de Lively, y posó junto a ella y Reynolds.