Hugh Jackman ignora las advertencias de alejarse de Blake Lively y Ryan Reynolds para "decepción" de algunos fans

Parece que las advertencias de los fans a Hugh Jackman para que se mantuviese alejado de Blake Lively y su marido, Ryan Reynolds, no han surtido efecto. La pareja de actores está actualmente envuelta en una disputa legalcon Justin Baldoni, y recientemente se ha dado a conocer que Jackman ha sido arrastrado al conflicto.

Tras revelarse que el actor será llamado a testificar próximamente junto a Taylor Swift, se le ha visto en el estreno de Otro pequeño favor, la nueva película de Lively. En el evento, Jackman ha mostrado nuevamente su apoyo a la actriz y a Reynolds, posando junto a ellos en la alfombra roja, al igual que hizo anteriormente en el estreno de It Ends With Us.

En las imágenes, se puede ver cómo el actor abraza de forma cariñosa a su buena amiga Lively para después posar a su lado en una foto grupal. Además, ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram junto a Reynolds, su coprotagonista en Deadpool y Lobezno, y junto al productor Shawn Levy, demostrando que su amistad sigue a pesar de la situación legal en la que se encuentra en estos momentos el matrimonio de famosos.

Sin embargo, estas imágenes no han sido bien recibidas por algunos de sus seguidores: "Se ven muy bien juntos, pero Ryan es un problema. Quizás quieras mantenerte alejado de ese lado por un tiempo", sugiere un fan, mientras que otro añade: "Era un gran admirador de ellos, pero después de pasar tiempo revisando los documentos legales, la evidencia es bastante clara".

Un tercer fan comenta: "Estoy muy cerca de dejar de seguir a HJ también... es muy decepcionante que él avale este comportamiento".

Por otro lado, varios seguidores han salido en defensa del actor compartiendo la misma idea: "Decirle a alguien que se aleje de sus amigos, cuando ni siquiera conoces a las personas en la situación de la que estáis hablando... Eso está bastante mal", explica un usuario.

Lively y Reynolds también han apoyado a su amigo en su cada vez más complicado proceso de divorcio de su exmujer Deborra Lee Furness. De hecho, se les ha podido ver recientemente acudir a la obra de Jackman, Sexual Misconduct of the Middle Class, en Broadway.