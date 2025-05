La hermana de Blake Lively, Robyn, rompe su silencio sobre su batalla legal: "Ha sido un proceso difícil"

Robyn Lively sorprende al hablar en público sobre el discurso de su hermana Blake Lively en la gala de TIME100, donde fue reconocida como una entre las 100 personas más influyentes del año.

Durante su discurso, Blake dijo que había muchas cosas que quería decir sobre sus dos últimos años, haciendo alusión a su continuada batalla legal con Justin Baldoni, su coprotagonista en It Ends With Us, a quien acusó de acoso sexual en diciembre de 2024. Además, comentó una historia muy personal sobre una situación similar que tuvo que vivir su madre, Willie Elaine McAlpin, con un compañero de trabajo que trató de arrebatarle la vida.

Ahora, durante una entrevista en 102.7 KIIS FM Wango Tango de iHeartRadio, la hermana mayor de Blake, Robyn Lively, ha confesado al medio People: "Estoy muy orgullosa. Para que lo sepan, muy orgullosa". Su marido (y actor de High School Musical) Bart Johnson también ha compartido el mismo sentimiento que Robyn, reiterando lo "orgullosos" que están de Blake.

Bart Johnson, Blake Lively y su hermana Robyn Lively | Getty

"Ha sido un proceso difícil, y precisamente por eso nos sentimos tan orgullosos", señala Johnson. Por su parte, Robyn añade: "Decir que estamos orgullosos se queda corto".

También se ha podido ver a Blake hablando sobre su actual situación en su reaparición en la televisión desde que estalló su conflicto legal. En la entrevista con el presentador Seth Meyers ha revelado: "Lo que puedo decir sin entrar en demasiados detalles es que este año ha estado lleno de altibajos en mi vida y veo a muchas mujeres con miedo de hablar, especialmente ahora mismo, con miedo de compartir sus experiencias, y ese miedo es intencionado".

Por el momento, el conflicto continúa lejos de terminar y ambas partes ya se preparan para testificar en el juicio que está previsto para marzo de 2026.