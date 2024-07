Muere con 46 años la actriz Erica Ash de Scary Movie

La actriz Erica Ash ha fallecido a los 46 años, tras una larga lucha contra el cáncer, según ha informado el medio THR.

"Erica fue una mujer increíble y una artista talentosa que tocó innumerables vidas con su agudo ingenio, humor y genuino entusiasmo por la vida. Su recuerdo vivirá eternamente en nuestros corazones", ha señalado su familia en un comunicado.

La actriz es conocida por sus papeles en Scary Movie 5 o Real Husbands of Hollywood. Además, participó en dos temporadas en el programa de comedia Mad TV y la comedia dramática de Starz Survivors Remorse.

La actriz Erica Ash | Getty

Su currículum también incluye episodios de Cold Case, Shades of Blue, A Black Lady Sketch Show y Family Reunion y las películas Kristy (2014), Jean of the Joneses (2016) y The Outlaw Johnny Black (2023).

Erica Chantal Ash nació en Florida el 19 de septiembre de 1977 y se crió en Atlanta, donde estudió medicina en la Universidad Emory.