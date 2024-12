Ryan Reynolds reconoce el "privilegio" que tienen sus hijos con Blake Lively aunque ellos vengan de "clase trabajadora"

Los actores Ryan Reynolds y Blake Lively siempre han sido reservados respecto a su vida familiar, pero recientemente, el intérprete de Deadpool ha compartido algunos pensamientos acerca de las diferencias entre la infancia que él y su esposa habían vivido, y la de sus hijos. La pareja, que tiene cuatro hijos, se ha mostrado decidida a proporcionarles una vida lo más "normal" posible, a pesar de las evidentes diferencias en sus circunstancias económicas.

"Tratamos de no imponerles la diferencia entre nuestra infancia y la suya," había confesado Reynolds en una entrevista con The Hollywood Reporter. "Ambos habíamos crecido en un entorno de clase trabajadora, y recuerdo que cuando eran más pequeñas, pensaba: 'Dios, yo nunca habría tenido un regalo como este de niño, o la posibilidad de pedir comida a domicilio'. Pero luego entendí que eso no tiene por qué ser una carga para ellos. Esa no es su piedra que cargar".

Reynolds, de 48 años, también ha destacado la importancia de inculcar valores fundamentales como la empatía y el agradecimiento. "Son muy conscientes del mundo que los rodea, lo suficiente como para tener un fuerte sentido de la gratitud y empatía," había explicado. Según él, esos son los indicadores de que están "haciendo un buen trabajo como padres".

"Si nuestros hijos pueden empatizar con otras personas y otros niños, eso nos dice que vamos en la dirección correcta," afirma.

Reynolds y Lively, casados desde 2012, comparten a James (9 años), Inez (7), Betty (5) y su hijo menor, Olin, que nació en febrero de 2023. La pareja ha mantenido un equilibrio entre su vida pública y privada, pero no sin desafíos. Este año había sido complicado para la familia debido a las críticas que habían surgido en torno a Lively y la película It Ends With Us, que generaron polémica en redes sociales y añadieron tensión sobre su carrera. Ryan, sin embargo, ha sido un constante apoyo para su esposa, quien recientemente comentó cómo estas dificultades le habían enseñado a priorizar el tiempo en familia.

Aunque las diferencias en la crianza entre generaciones sean notorias, Reynolds y Lively parecen estar logrando que sus hijos, a pesar de su crianza privilegiada, tengan una base sólida de valores humanos. "En nuestra infancia solo salías de casa y volvías antes del anochecer. Hoy eso sería impensable," había reflexionado Reynolds, poniendo en perspectiva cómo los tiempos y circunstancias han cambiado.