Ryan Reynolds estaría dispuesto a gastar "millones" en salvar la reputación de Blake Lively y la secuela de It Ends With Us

En cuestión de unas semanas la opinión pública se volvió contra Blake Lively este verano. La pública disputa entre ella y el director de su película It Ends With Us, Justin Baldoni, comenzó un revuelo mediático que ha sido imparable.

La actitud de Blake durante la promoción del film, una historia de violencia doméstica, y antiguos vídeos y entrevistas de la -antes- querida actriz hizo que le salieran haters de todas partes y tuviera que guardar silencio en redes sociales para no avivar más la llama de su reputación.

Blake Lively y Justin Baldoni en It Ends With Us | Gtres

Mientras ella mantiene un perfil bajo, fuentes aseguran que Ryan Reynolds está trabajando incansablemente para ayudar a su mujer y madre de sus 4 hijos.

"Ryan está dispuesto a ofrecer millones al costar de Blake y director, Justin Baldoni, en un intento de poder comprar su participación en la franquicia y que Blake pueda continuar con su papel sin tener que trabajar con Baldoni, con el cual ha chocado", explicaban en Life and Style Magazine.

Y es que el libro de Colleen Hoover en que se ha basado el film tiene una secuela, It Starts With Us, la cual ha quedado en el aire tras los problemas de relación entre los actores.

Brandon Sklenar junto a Blake Lively y Ryan Reynolds | Gtres

"Esta es la película más grande que ha hecho Blake. Ryan quiere asegurarse de que no la reemplacen en la secuela", añade el medio. Y es que Justin Baldoni, además de director y protagonista, es el productor que adquirió los derechos de la novela con su productora Wayfarer Studios.

Parece que Ryan no está dispuesto a rendirse. El mismo medio afirmaba hace unos días que "Ryan está sumamente implicado en ayudar a Blake navegar esta situación. Con su ojo certero para el marketing y su habilidad para darle la vuelta a cualquier situación y convertirla en un momento de triunfo, Ryan está trabajando muy estrechamente con el equipo de Blake para reenfocar su imagen pública después de estas perturbadoras alegaciones".

Solo el tiempo dirá cómo se sigue desarrollando la carrera de Blake y su imagen pública, aunque por el momento se mantiene ocupada con varios proyectos entre manos.