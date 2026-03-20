Ryan Gosling enciende las esperanzas de los fans: Está negociando para ser uno de los personajes de Marvel más esperados

Marvel está preparando su regreso a la cima de la taquilla no solo con el estreno de la cuarta entrega de SpiderMan, sino también con la apoteósica cinta que augura ser Vengadores: Doomsday. Y es que han pasado casi 10 años desde que Endgame conquistara el mundo y, lejos de los éxitos de aquella época, la Casa de las Ideas se ha tropezado en varias ocasiones con sus últimos proyectos.

Si bien el objetivo era tener un nuevo Thanos bajo la furia de Kang, el actor Jonathan Majors fue despedido tras ser acusado de violencia doméstica y el estudio se vio obligado a borrar esta trama como si de una línea temporal de la TVA se tratara.

Jonathan Majors como Kang en 'Ant-Man y la Avispa: Quantumanía' | Marvel Studios

Ahora bien, Marvel sigue con la mirada puesta en su futuro y pretende fichar a una de las grandes estrellas del momento para encarnar a un personaje que jamás tuvo la gloria que se merecía.

Ryan Gosling, que estrena Proyecto Salvación de manera inminente, podría apuntarse al UCM para ponerse en la piel (o esqueleto, más bien) del Motorista Fantasma.

Hasta la fecha, los fans de Marvel se han tenido que conformar con la locura histriónica de Nicolas Cage en las dos entregas de 2007 y 2012 o la versión televisiva que trajo Agentes de SHIELD de la mano de Gabriel Luna. Ninguna de las dos opciones parece apta como para soportar el peso de un crossover al estilo Vengadores.

El Motorista Fantasma | Cordon Press

Por eso, que Gosling esté entre los candidatos para este rol sería la señal que los seguidores necesitaban para confirmar que el personaje arderá en llamas a lo grande en el futuro del UCM. Algo que, si bien no se ha confirmado por el momento, sí está avanzando en lo que a las negociaciones respecta.

"Se han mantenido algunas conversaciones", ha dicho el protagonista de La La Land en el podcast Happy Sad Confused, antes de matizar que "es una situación complicada".

Así pues, es poco probable que este nuevo fichaje estrella por parte de Marvel se haga efectivo antes de la secuela de Doomsday, Secret Wars, que llegará en 2027. Quizás, tanto el intérprete como el estudio estén esperando a ver cómo funcionan en taquilla estas entregas tan ambiciosas y, a partir de ahí, valorar cómo encaminar su futuro.

Sea como sea, Gosling sigue protagonizando cintas que cautivan tanto al público como a la crítica. El próximo año estrenará Star Wars: Starfighter, tratando de poner de nuevo la saga creada por George Lucas en el foco mediático.

Un actor querido por todos que, esté en Marvel, Star Wars, comedias románticas, musicales, grandes producciones originales o cine independiente, tiene garantías de llevarse el aplauso de toda persona presente en la sala.