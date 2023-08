Rumer Willis se siente "más hermosa que nunca" con esta foto dando el pecho a su hija

El pasado 18 abril la familia de Bruce Willis y Demi Moore dio la bienvenida a Louetta, la primera hija de Rumer Willis con su novio, el cantante Derek Thomas. La noticia la dio ella misma a través de sus redes sociales con una tierna imagen de la pequeña: "Eres más de lo que jamás soñamos".

La primogénita de Bruce y Demi ha continuado desde entonces publicando fotos de su bebé, incluida una preciosa estampa del actor sujetando a su nieta, como puedes ver en el vídeo de arriba, y la imagen de Rumer después de dar a luz en su casa.

Ahora, con motivo de su 35 cumpleaños, la actriz ha compartido en Instagram un selfie dando el pecho a su hija asegurando que nunca se había sentido "más hermosa" en toda su vida: "A medida que entro en mi 35 año de vida, como mujer y como madre mi mayor intención es tener la fuerza y la confianza para dejar de lado cualquier patrón, cualquier pensamiento, realmente cualquier cosa que no esté sirviendo a mí o a mis hijas".

Junto a ello, expresó sus pensamiento sobre cómo la maternidad había cambiado su perspectiva de la vida: "Esta nueva versión de mí es alguien a quien amo más de lo que jamás pensé que podría. Me siento más cómoda en mi piel. Más segura de lo que nunca había imaginado. He sabido durante tantos años que ser madre me alinearía con un propósito divino que siempre sentí y saber que mi intuición era correcta me ha dado una confianza en mí misma por la que estoy muy agradecida".

El post se ha llenado de felicitaciones a las que se ha unido su hermana menor, Scout Willis, mediante una storie con la misma foto: "Estoy obsesionada contigo, eres una de mis mejores amigas de todo el planeta. Mi hermana mayor, luz de mi vida".

Por su parte, Demi Moore la felicitó con un carrusel de imágenes a través de los años, desde su niñez hasta su reciente parto: "Mi vida cambió el día que naciste. Trajiste una profundidad, significado y propósito a mi existencia junto con una comprensión del amor que nunca había conocido. Ahora aquí estás, mi bebé, con tu propio bebé, trayendo aún más significado, magia y amor a todas nuestras vidas".