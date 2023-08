La mujer de Bruce Willis "no está bien" mientras cuida de él con su enfermedad e intenta alejar el "pesimismo y fatalidad"

No cabe ninguna duda de que Bruce Willis es uno de los mayores tesoros que nos ha ofrecido Hollywood en los últimos años. Con una trayectoria llena de taquillazos como 'La jungla de cristal', 'Tears of The Sun', 'El sexto sentido' y 'Pulp Fiction', entre otras, la estrella de las películas de acción se ha ganado el corazón y la admiración de millones de fans. Sin duda, el actor se convirtió en un icono gracias a la versatilidad que ofrecía protagonizando tanto cintas de terror como de comedia o de drama. Además, Willis es más polifacético de lo que parece porque, para sorpresa de muchos, también tuvo una etapa como cantante.

Desafortunadamente, en marzo de 2022, Willis anunciaba su retirada de la actuación a causa de una enfermedad que estaba comenzando a afectar a su comunicación, la afasia. Tan solo un año después, en febrero de 2023, su familia reveló el diagnóstico completo compartiendo que el actor padece demencia frontotemporal.

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Getty

Desde el diagnóstico del actor, su esposa Emma Heming ha sido un gran apoyo para el actor relatando el progreso de la enfermedad de Willis a través de redes sociales y mostrándose orgullosa de él y de su trayectoria en el pasado como actor compartiendo un vídeo conmemorativo junto a sus hijas pequeñas durante el 35 aniversario de la exitosa cinta 'La jungla de cristal'. Recientemente, Emma ha confesado cómo le ha afectado psicológicamente cuidar del actor, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Ahora, Heming ha ofrecido más detalles y se ha sincerado sobre cómo afrontan día a día dicha situación como familia, quienes se mantienen muy unidos, y las dificultades que encuentran, en un vídeo que ha compartido a través de Instagram.

"Creo que es muy importante para nosotros romper nuestro pensamiento que puede parecer, para mí, como pesimismo y fatalidad", ha explicado Heming. "Sé que parece que estoy fuera, viviendo mi mejor vida. Tengo que hacer un esfuerzo consciente todos los días para vivir la mejor vida que pueda".

"Hago eso por mí, lo hago por nuestras dos hijas y por Bruce, quien no querría que yo viviera de otra manera", ha relatado refiriéndose a sus las dos hijas que comparte con el actor, la pequeña Evelyn de 9 años y Mabel de 11. "Así que no quiero que se malinterprete como que estoy bien porque no, no estoy bien", ha confesado duramente Emma en el vídeo.

"No me resulta fácil", ha admitido. "Estoy haciendo lo mejor que puedo siempre. Vuestras fotos me hacen feliz. Solo quiero que tomeis un momento de vuestro día, que sé que es estresante, para deteneros por un minuto y buscar algo precioso".

"Tengo que dar lo mejor de mí por mí misma y por el bien de mi familia", ha continuado Emma emocionada y con la voz quebrada. "Lo dicho, cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no podemos cuidar a nadie a quien amamos. Por lo tanto, es muy importante y, como dije, este es un esfuerzo consciente".

Bruce Willis y su mujer Emma Heming | Getty

En el pie de foto de la publicación, Emma ha escrito: "Este es un anuncio de servicio público de una cuidadora. Mi mensaje es simple. Cuando no nos cuidamos a nosotros mismos, no somos buenos para las personas que amamos a las que queremos cuidar y estar ahí".

"No tengo esto como una ciencia exacta tampoco, pero lo intento. Es una afirmación que uso a diario, por lo que la mantengo en primer plano en mi mente", ha explicado. "Tus fotos, palabras de apoyo y amor para mí y mi familia se sintieron. Sinceramente, gracias por la ayuda".

"Te pido que consideres seguir buscando esa cosa o momento bonito en tu día", ha expresado. "Y espero que puedas tomarme en serio con mi bobo sombrero".