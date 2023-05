Las fotos de Rumer Willis dando a luz en casa ayudada por su madre, Demi Moore, y sus hermanas

El pasado mes de abril Rumer Willis dio a luz a su primera hija, una niña a la que ha llamado Louetta y que tuvo con su novio, el cantante Derek Thomas.

La noticia del nacimiento la dio ella a través de Instagram publicando una preciosa foto, que puedes ver arriba en el vídeo, donde escribía: "Louetta Isley Thomas Willis, eres pura magia. Nacida en casa el martes 18 de abril. Eres más de lo que jamás soñamos".

Ahora, con motivo del Día de la Madre en Estados Unidos, Rumer ha publicado varias fotos personales donde aparece ella en la bañera con su hija u otras donde la vemos dando a luz a la niña en su casa acompañada en todo momento por sus dos hermanas y por su madre, Demi Moore.

Rumer ha escrito, además, un sincero y emotivo texto donde dice: "A mi pequeña, mi niña más preciada Lou.

He esperado y soñado contigo toda mi vida. Eres más de lo que podría haber imaginado. Has cambiado mi vida de la manera más profunda. Es el privilegio y el honor de mi vida ser tu Madre y haré todo y cualquier cosa por ti siempre. Espero que nunca dejes de querer dormir a mi lado o bañarte conmigo.

No puedo esperar a ver quién eres, aunque siento que te conozco de toda la vida. Una de las primeras cosas que dije después de que naciste fue "oh, mi niña, te he echado de menos". Ni siquiera me di cuenta de que lo había dicho hasta que Tallulah me lo dijo más tarde, pero es verdad. Siento que siempre te he conocido y tú a mí. Eres la criatura más hermosa que he conocido. Todavía me despierto todas las mañanas y no puedo creer que seas mía.

Gracias por elegirme para ser tu mamá, gracias por confiar en mí para guiarte en tu vida.

Cada momento y contracción y cada pedacito del dolor del parto valió la pena y lo haría mil veces si eso significa poder pasar un segundo contigo.

Derek Richard Thomas mi cómplice en este viaje inexplorado hacia la paternidad, gracias por darme el regalo de esta hermosa alma y por atrapar a nuestra niña cuando vino al mundo y por mantener un espacio tan hermoso para mí cuando la traje al mundo. Ella es muy afortunada de tenerte como su papá y te quiere mucho. Estamos muy agradecidos por ti y te queremos mucho.

A mis hermanas, mis mejores amigas, mis cómplices, tenerlas allí para compartir el momento en que pude traer a mi niña al mundo es un momento que nunca olvidaré. Me has observado y apoyado en el viaje y sabes lo que significó traer a otra niña preciosa a nuestro linaje.

Te amo mi niña eres la mayor alegría y regalo de mi vida.

Ama a tu mamá".

Rumer no ha sido la única que ha subido fotos del nacimiento. Su hermana Scout escribe: "Hace unas semanas tuve una de las experiencias más profundas de toda mi vida al ver a mi hermana literalmente abrirse y convertirse en un portal al cielo. El Día de la Madre llega muy fuerte este año Rumer Willis, eres un ícono, eres muy valiente y gracias por crear mi nueva y pequeña mejor amiga. Después de ser testigo de que quisieras esto durante tanto tiempo, es un gran honor desearte tu primer feliz Día de la Madre ¡Ver a Demi Moore mostrarte las cuerdas y guiarte en estas primeras semanas ha sido una de las cosas más hermosas que he visto! Estoy llena de amor hoy".

Por otra parte, Demi Moore fue más escueta en su publicación donde posa orgullosa con su nieta: "Círculo de la vida. ¡Feliz Día de la Madre!".

Las palabras de Rumer Willis a Demi Moore por el Día de la Madre

Rumer Willis también quiso hacer una publicación concreta para dar las gracias a su madre por estar a su lado en estos momentos tan importantes en su vida. Además, de felicitarle el Día de la Madre:

"Poder celebrar este día contigo está más allá de las palabras, el privilegio de caminar en este camino de la maternidad contigo a mi lado para apoyarme y guiarme es algo con lo que solo he soñado.

Gracias por mantener el espacio más hermoso para mí mientras hacía la transición de doncella a madre. Gracias por ayudarme a caminar y estar a la altura de las circunstancias para tener el nacimiento que soñé.

Qué regalo finalmente comprender verdaderamente la profundidad del amor que tienes por mí y mis hermanas debido a mi propio pozo sin fin de amor que tengo por mi hija. Te quiero, mamá. Estoy llena de tanta alegría y gratitud. Nunca he sido tan feliz en toda mi vida. He soñado con este día desde antes de nacer".