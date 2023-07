El romántico detalle con el que Ryan Gosling ha logrado que Eva Mendes esté junto a él en la premiere de 'Barbie'

El estreno de 'Barbie' se acerca y por fin el 21 de julio podremos disfrutar del mundo teñido de rosa que ha creado Greta Gerwig como directora. La promoción de la película está dejando a muchos fans sorprendidos por el nivel de detalle desde que se anunció la posibilidad de alquilar la Barbie Dreamhouse y con la transformación de Margot Robbie en una Barbie haciendo honor a los diferentes looks de la muñeca de Mattel a lo largo de los años.

Este fin de semana ha tenido lugar la premiere de la cinta en Los Ángeles donde la actriz ha dejado el rosa de lado y se ha convertido en una Barbie de los años 60, como puedes ver en el vídeo de arriba. Sin embargo, Robbie no ha sido la única que se ha transformado en la alfombra roja.

Ryan Gosling ha vuelto a hacer honor a su Ken-ergia con un total look rosa. El actor ha lucido un traje de Gucci de color rosa salmón junto a una camisa abotonada de color rosa claro, combinado con unos mocasines de color crema, pero lo más destacado, sin duda, ha sido un pequeño detalle que ha llamada la atención de los más románticos. El actor ha presumido de un collar con la tipografía de Barbie con la inicial "E" de Eva Mendes, su pareja, encontrando de este modo una forma de que ella este presente en la premiere junto a él.

Ryan Gosling lleva un colgante con la letra E de Eva Mendes en la premiere de 'Barbie' | Reuters

Mendes y Gosling son una de las parejas más solidas y admiradas de Hollywood, pero se mantienen muy reservados con la vida privada. Recientemente, Mendes ha admitido que prefiere no posar en las alfombras rojas con él.

La pareja se conoció en 2011 durante el rodaje de la película 'The Place Beyond the Pines'. Se enamoraron al instante y actualmente tienen dos hijas, Esmeralda y Amada.

"Tienen la madre más grandiosa de todos los tiempos así que realmente todos seguimos su ejemplo", dijo el actor sobre su mujer para E! News.

Eva Mendes y Ryan Gosling | Gtres

Gosling ha afirmado que sus hijas también fueron muy importantes durante su preparación para interpretar a Ken: "Ellas han visto muchas escenas de la película y me han ayudado mucho. Son una enorme inspiración para mí", ha compartido con ET.

"Jugamos a las Barbies. Fue asombroso porque cuando este guion llegó a mi vida, cuando aterrizó de donde sea que viniera, fue justo en ese momento cuando mis hijas estaban realmente metidas en él. Así que todas las observaciones que hacen sobre la vida de Barbie y cómo se integran en tu vida, es tan increíble", ha relatado para E! News.

Por su parte, Eva tampoco duda en presumir de "su hombre" siempre que puede y ha dejado muy claro que está disfrutando del nuevo proyecto de Gosling. El pasado junio, Mendes reveló para E! News que tenía "la ropa interior de Ken". "Solo dije, 'Solo trae a casa la ropa interior de Ken. Eso es todo lo que quiero'. Es mi sueño de adolescente, seguro."