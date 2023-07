Eva Mendes explica por qué no piensa posar con Ryan Gosling en público y la razón de no sentirse "cómoda"

Ryan Gosling ha abrazado su "energía de Ken" tras protagonizar 'Barbie' y está causando sensación con sus estilismos y todo el mood que rodea a la esperada cinta.

Sin embargo, durante los eventos promocionales le hemos visto solo, con sus co-stars o incluso llevando de cita a su hermana, Mandi Gosling. En ningún caso aparece con su mujer, Eva Mendes.

La actriz, que es muy activa en sus redes sociales y también muy abierta sobre las decisiones de privacidad respecto a su relación y más aún a sus hijas, ha explicado sus razones.

Una fan le asegura que está deseando que llegue la temporada de premios de 'Barbie' para poder verlos juntos sobre una alfombra roja, y con mucho tacto Mendes lo deja claro.

Las respuestas de Eva Mendes | Instagram

"Eres la mejor. Qué comentario más guay, gracias. Pero nosotros no hacemos esas cosas juntos. Estas fotos que yo subo, solo estoy cómoda subiéndolas porque sé que ya son públicas de antes", explica la actriz en uno de sus posts con un vídeo de escenas de su película juntos, 'The Place Beyond the Pines'.

Eva Mendes y Ryan Gosling | Gtres

Y también añade después: "Oh espera, para aquellos que busquen pillarme en una "mentira", solo estuvimos juntos en la alfombra roja una vez, promocionando esta peli".

Entonces otro fan le pregunta a qué se refiere con "no estar cómoda" y la bonita pareja que hacen, y Eva no duda en responder tampoco.

Los mensajes de Eva Mendes | Instagram

"Ayy gracias! Con no estar cómoda me refiero a exponer nuestra muy privada vida, algo que valoramos. Aunque aún me muero por hacer otra película con él...", termina confesando con un corazón.

Lo cierto es que más clara Eva no puede ser, así que si esperabas ver a la pareja junta en alguna alfombra roja en el futuro, será mejor poner velitas para que sus caminos profesionales se vuelvan a cruzar