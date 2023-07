Eva Mendes presume de "su hombre" Ryan Gosling tras explicar que no posará con él ni por 'Barbie' ni en ninguna alfombra

No es habitual ver a Eva Mendes y Ryan Gosling hablar del otro o dejarse ver juntos, pero son uno de los romances más solidos de Hollywood.

La pareja se conoció hace más de una década para la película 'The Place Beyond the Pines' y la chispa surgió de inmediato. Actualmente tienen dos hijas, Esmeralda y Amada, y aparentemente se casaron en secreto pues Eva se refiere a Ryan como su "marido".

Eva Mendes y Ryan Gosling | Gtres

Aunque recientementedejó claro que no les veríamos juntos en ningún evento de 'Barbie' ni ninguna alfombra roja de premios que pudiera surgir, Mendes no ha dejado pasar la oportunidad de presumir de hombre con un divertido clip de Ken, su personaje en la película junto a Margot Robbie.

"Es una especie de combinación entre MARLON BRANDO con GENE WILDER con JOHN BARRYMORE con JOHN TRAVOLTA -Greta Gerwig", relata Eva, haciéndose eco de unas declaraciones de la directora del film.

"Una de mis cosas favoritas que dice la increíblemente talentosa y bella GRETA GERWIG en Rolling Stone sobre Mi Hombre, Mi Vida, Mi Amor... RG", termina con las siglas de Ryan Gosling y un corazón".

Está claro que, aunque no se expongan apenas nada al foco mediático, tienen una familia de lo más adorable y sólida. Mientras tanto, Ryan promociona 'Barbie' a la perfección junto a Margot oincluso su hermana, Mandi Gosling. La cinta llega a los cines el 21 de julio y puedes ver el avance con Ryan arriba.