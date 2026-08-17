Robert Pattinson reacciona a Weirdo, la canción que le ha dedicado su mujer, y "le encanta que todo gire en torno a él"

Poco después de conocer el cariñoso apodo con el que la hija de Robert Pattinson lo llama en sus videollamadas con Suki Waterhouse durante el rodaje de Batman, la mujer del actor ha revelado cómo reaccionó el intérprete al enterarse de que su tema Weirdo estaba dedicado íntegramente a él.

La artista de 34 años no dudó en señalar a su pareja como el origen directo de la canción durante el podcast Nicky at Night: "Es un bicho raro, así que sin duda inspiró la canción. Es mi bicho raro, y le encanta esa canción. Ya se la había puesto antes, y cuando salió, probablemente vio algo en Twitter y dijo: 'Bueno, acabo de escuchar toda la letra', y dijo: 'Me encanta esa canción'".

"En los últimos meses ha habido ocasiones en las que he dicho: 'Creo que debería ser un sencillo', y todo el mundo me decía: 'Eso no es un sencillo', o 'Me encanta'. Curiosamente, se ha convertido, siento, en una especie de favorita de la gente, y es realmente agradable", dijo Waterhouse.

Luego explicaba que ver tanto cariño por la canción la entusiasmó para escribir su próximo disco: "Me dan ganas de volver al estudio y pensar: 'Vale, puedo ser más personal y directa'", dijo Waterhouse.

Suki Waterhouse y Robert Pattinson | Getty

Fiel a su personalidad, Pattinson no solo se sintió halagado por la letra, sino que aprovechó la ocasión para bromear sobre el protagonismo que tiene en el proyecto de su prometida.

Según relató Waterhouse entre risas durante la entrevista, al protagonista de Twilight "le encanta que todo gire en torno a él", hasta el punto de proponerle rebautizar todo su trabajo discográfico en su honor: "Entonces me dijo: 'Sabes, deberías haber llamado al álbum Weirdo. Habría sido un título de álbum simpático'".

La pareja, que inició su relación en 2018, se comprometió en 2023 y dio la bienvenida a su primera hija en común en marzo de 2024, atraviesa una etapa consolidada a pesar de las exigentes agendas de trabajo del actor.

La propia cantante explicó recientemente en Rolling Stone cómo la presencia e influencia de Pattinson en su vida le sirve de ancla emocional durante sus ausencias por rodajes: "[Weirdo] transmite la sensación de que volveremos a estar juntos. Podemos seguir cada uno por nuestra cuenta y estar separados, y somos lo suficientemente fuertes... tenemos ese vínculo entre nosotros".