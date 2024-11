Ridley Scott explica por qué Barry Keoghan rechazó aparecer en Gladiator II

Gladiator II es una de las películas que más atención está atrayendo en la recta final del 2024. Desde que se confirmara su producción, muchas miradas estaban puestas en la secuela de la épica cinta del 2000 protagonizada por Russel Crowe. Ahora, el relevo lo ha cogido Paul Mescal tras un duro proceso, pero con dos cosas que se negó a renunciar.

El actor irlandés, que se negó a contactar con Russell Crowe para esta película, promete traer secuencias igual de gloriosas que las que hizo el intérprete neozelandés.

Paul Mescal en Gladiator 2 | Cordon Press

Junto a él estarán Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn o Connie Nielsen, aunque en el origen del proyecto iba a estar también acompañado de Barry Keoghan.

Sin embargo, el británico finalmente abandonó la cinta antes del rodaje, siendo sustituido por Fred Hechinger, quien da vida al emperador Caracalla.

Fred Hechinger en Gladiator II | Cordon Press

A una semana de su estreno, su director Ridley Scott ha contado por qué el actor rechazó aparecer en la película. "Barry se quedó atrapado en Saltburn. Creo que es quizás la mejor película que he visto este año", dijo en una entrevista con The New York Times. "De todos modos, Barry es uno de los buenos, al mismo nivel que Joaquin Phoenix y Paul Mescal".

"Barry es muy complejo y realmente lo tiene todo bajo control. Sé que es un desafío, pero vale la pena. Al igual que decidirse por Joaquin, vale la pena", admitió.

Barry Keoghan como Oliver Quick en Saltburn | Prime Video

Asimismo, en otra entrevista con IndieWire a principios de año, Keoghan lamentó no poder unirse al reparto de Gladiator II por "conflictos de agenda".

Gladiator II se estrena en cines el próximo 15 de noviembre.