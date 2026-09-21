Hayden Christensen (Star Wars) sorprende en la alfombra roja con Briar, su hija de 11 años con Rachel Bilson, por primera vez

El actor de Star Wars, Hayden Christensen, ha acudido acompañado por su hija Briar de 11 años (fruto de su relación con la también actriz Rachel Bilson) a la gala de inauguración del Museo Lucas de Arte Narrativo, celebrada este 19 de septiembre en Los Ángeles.

Durante la velada repleta de estrellas como Kim Kardashian o Katy Perry, el actor posó sonriente junto a su hija luciendo un estilo elegante pero informal con vaqueros ajustados, camisa gris estampada, chaqueta azul oscuro y zapatos marrones.

"Esto es muy especial para mí. Estamos muy contentos de estar aquí, y es un verdadero placer poder compartir esto con mi hija", declaró Christensen a E! News en una entrevista exclusiva durante el evento.

Para la joven, la experiencia resultó igualmente inolvidable tras tener la oportunidad de ver a su padre en la gran pantalla interpretando a uno de los villanos más famoso del cine: "Fue genial verlo allí arriba", comentó entusiasmada Briar.

Hayden Christensen y su hija Briar | Cordon Press

Al ser preguntado sobre si volverá a ponerse la máscara del icónico personaje de Darth Vader tras encarnar formalmente al villano en Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith (2005), el intérprete abordó las especulaciones de los fans: "Me encantaría poder hacerlo. Pero ahora mismo, solo son rumores. Ha sido un largo camino hasta llegar aquí, pero ha sido muy gratificante ver el cariño que la gente siente ahora por esas películas".

Pese a que la pareja intenta preservar la intimidad de Briar, la propia Rachel Bilson habló abiertamente hace unos meses sobre la excelente dinámica de coparentalidad que mantienen en el podcast Let's Be Honest: "La nuestra es como una versión única, nos llevamos muy bien. Hacemos muchas cosas juntas. Muchísimas".

"Hemos logrado que todo sea muy tranquilo y agradable para ella. Nunca estuvimos casados, así que encontramos nuestro propio camino. La queremos muchísimo los dos, y eso es todo lo que realmente necesitas para asegurarte de que las cosas salgan bien", continuaba.

Bilson también valoró la madurez con la que su hija asimila la popularidad de sus padres: "Mi hija tiene a sus padres trabajando en el mundo del espectáculo. Sobre todo a su padre, a quien reconocen a menudo, pero a ella ni le importa. Es como si fuera algo normal. Se lo toma con mucha naturalidad y diría que no le afecta. Solo somos mamá y papá, y eso es definitivamente bueno".