Primer tráiler de Las nuevas desventuras de Cliff Booth: Brad Pitt vuelve con el doble sello de Tarantino y David Fincher

Ocho años después de los acontecimientos de Érase una vez... en Hollywood, Cliff Booth regresa a la gran pantalla con una nueva historia ambientada en el Hollywood de 1977. Brad Pitt vuelve a ponerse en la piel del personaje en Las nuevas desventuras de Cliff Booth, una película dirigida por David Fincher a partir de un guion original de Quentin Tarantino.

Asesinatos, chantajes, robos y extorsiones vuelven a formar parte del día a día de Los Ángeles. El cuento de hadas que Tarantino presentó en su anterior película ha llegado a su fin, y el Hollywood de finales de los setenta ya no necesita a un doble de acción que se enfrente a los hippies. Sin embargo, los problemas siguen estando a la orden del día y Cliff Booth cuenta con unas habilidades poco convencionales para resolverlos.

Cuando no trabaja como camarero o proyeccionista, Cliff ejerce como solucionador de problemas para las grandes figuras de Hollywood y, ocasionalmente, para personas ajenas a la industria. Sus métodos, en ocasiones al margen de la ley, lo convierten en la persona a la que recurrir cuando las soluciones habituales no son suficientes.

La película supone el reencuentro de Brad Pitt con uno de sus personajes más reconocibles y la primera colaboración entre David Fincher y Quentin Tarantino en este proyecto. El tráiler oficial ya permite conocer el nuevo capítulo de la historia de Cliff Booth, que llegará a los cines IMAX el 27 de noviembre de 2026, donde permanecerá en exclusiva durante dos semanas, antes de estrenarse en Netflix el 23 de diciembre.

La película está dirigida por David Fincher a partir de un guion de Quentin Tarantino y, además de Brad Pitt, cuenta con Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II, Peter Weller, Matt Groove, JB Tadena, Corey Fogelmanis y Karren Karagulian en su reparto. La producción corre a cargo de Ceán Chaffin y Brad Pitt, con Erik Messerschmidt, ASC, como director de fotografía; Donald Graham Burt, al frente del diseño de producción; Kirk Baxter, ACE, responsable del montaje; Trish Summerville, del diseño de vestuario; Laray Mayfield, del casting; Ren Klyce, del diseño de sonido; y Dave Macomber, como coordinador de especialistas.